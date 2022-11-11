Болгария объявила об участии в тренировочной миссии ЕС по военной помощи Украине

На территории страны планируют обучать военных санитаров

СОФИЯ, 10 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Болгарии примут участие в тренировочной миссии ЕС по военной помощи Украине - European Union Military Assistance Mission in Ukraine (EUMAM UA). Об этом в четверг сообщает пресс-служба Минобороны республики.

"Своим решением правительство Болгарии декларирует готовность обеспечить свой вклад в тренировочную миссию. Подготовка будет проводиться на территории ФРГ, Польши и ряда других стран ЕС. Предусматривается, что в рамках болгарского участия, после согласования с украинской стороной, на территории Болгарии пройдет обучение военных санитаров (до 15 военнослужащих в месяц, до 4 модулей в рамках одного года)", - говорится в сообщении.