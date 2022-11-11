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ТАСС

Болгария объявила об участии в тренировочной миссии ЕС по военной помощи Украине

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Специалист ВС Болгарии демонстрирует навыки рукопашного боя. Церимония закрытия учения Trojan Footprint 21, Пловдив, Болгария, 13 мая 2021 года.
Специалист ВС Болгарии демонстрирует навыки рукопашного боя. Церимония закрытия учения Trojan Footprint 21, Пловдив, Болгария, 13 мая 2021 года.
Источник изображения: invoen.ru

На территории страны планируют обучать военных санитаров

СОФИЯ, 10 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Болгарии примут участие в тренировочной миссии ЕС по военной помощи Украине - European Union Military Assistance Mission in Ukraine (EUMAM UA). Об этом в четверг сообщает пресс-служба Минобороны республики.

"Своим решением правительство Болгарии декларирует готовность обеспечить свой вклад в тренировочную миссию. Подготовка будет проводиться на территории ФРГ, Польши и ряда других стран ЕС. Предусматривается, что в рамках болгарского участия, после согласования с украинской стороной, на территории Болгарии пройдет обучение военных санитаров (до 15 военнослужащих в месяц, до 4 модулей в рамках одного года)", - говорится в сообщении. 

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Страны
Болгария
Германия
Польша
Украина
Проекты
Евросоюз
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