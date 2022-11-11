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РИА Новости

В России запустили производство боеприпасов для дистанционного минирования

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Система дистанционного минирования "Земледелие"
Система дистанционного минирования "Земледелие".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

"Ростех": в России начали серийное производство боеприпасов для дистанционного минирования

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Серийное производство новейших боеприпасов для дистанционного минирования началось в России, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

На всероссийском форуме "Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства" в Московском авиационном институте (МАИ) состоялось награждение лауреатов премии имени Макаровца. В номинации "За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения" победил авторский коллектив Научно-исследовательского инженерного института, разработавший кассетные блоки с минами дистанционной установки ПОМ-3 и ПТМ-4М для применения в составе 140-мм кассетного инженерного боеприпаса.

"Отработка изделий завершена, серийные образцы продукции изготовлены и готовы для применения в условиях боевых действий", - сообщили в "Ростехе".

В госкорпорации уточнили, что авторам удалось создать кассетные боеприпасы, которые по своим тактико-техническим характеристикам не имеют как отечественных, так и зарубежных аналогов.

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Страны
Россия
Компании
МАИ
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