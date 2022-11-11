В НАТО предложили" более серьезно" инвестировать в кибербезопасность

Генсек НАТО Столтенберг: призываю всех союзников соблюдать обязательства по киберобороне

В НАТО считают нарастающими угрозы в киберпространстве и предлагают усиливать сотрудничество стран и партнеров альянса, вкладывая больше ресурсов в цифровую оборону. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг на форуме по кибербезопасности в Италии.

"Я призываю всех союзников по НАТО продолжать придерживаться обязательств по киберобороне более серьезными инвестициями, большим опытом и усиленным сотрудничеством. Это жизненно важная часть нашей коллективной обороны", - сказал он

Ранее в НАТО предложили использовать международное право в области киберсферы, признав её, наряду с воздушной, наземной и морской, военной составляющей. В альянсе не исключают возможность применения пятой статьи Устава в случае критических кибератак.

Также генсек организации отметил, что НАТО укрепляет сотрудничество с ЕС, и такими партнерами, как Украина и Грузия, а также Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией, в обороне киберсферы.