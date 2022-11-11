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РИА Новости

Военный эксперт: Россия мобилизует все ресурсы, чтобы добиться главного

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Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам совещания с членами Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. В эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал ситуацию.

Президент России Владимир Путин поручил привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с реальными потребностями. Правительство и Минобороны к 14 ноября должны "сформировать механизм, обеспечивающий эффективный и оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в специальной военной операции, и производителями вооружения, военной и специальной техники".

Перечень поручений глава государства утвердил по итогам совещания с членами Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил, сообщила пресс-служба Кремля.

В эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт Иван Коновалов подчеркнул важность задач, которые стоят перед этой структурой.

"Эта структура появилась, потому что изменилась общая стратегия, общие подходы к проведению специальной военной операции. Сформулирован главный подход: на украинском театре военных действий ведется борьба не с украинской армией, а со всем коллективным Западом, прежде всего с военной машиной НАТО. А это огромная сила. Координационный совет для того и создан: мобилизовать все ресурсы, которые имеются у РФ: финансовые, военные, муниципальные, людские для того, чтобы добиться главного. Победы. И эта победа – одна на всех", – сказал Иван Коновалов.

Оперативный обмен информацией между участвующими в спецоперации подразделениями и производителями вооружения необходим, отметил он.

"Здесь прежде всего идет речь об эффективности того, что поставляется. Например, насколько эффективны прицелы, как их доработать? Что нужно доработать в экипировке? Сейчас беспилотная авиация очень мощно применяется, причем разного уровня. На уровне пехотного подразделения – это квадрокоптеры, их доработка необходима. Я был в зоне боевых действий довольно долго, наблюдал постоянно, что ребята применяют их. Они понимают, что им надо, надо учитывать их требования. Для этого обратная связь и нужна. Желательно, чтобы производители дорабатывали свою продукцию, причем оперативно", – считает военный эксперт.
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Россия
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Путин Владимир
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