Первая партия британских бронемашин семейства CVR(T) готовится к отправке на Украину

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Первая партия британских бронемашин семейства CVR(T) Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked) готовится к отправке из Великобритании на Украину. Бронетехника была закуплена на средства, собранные фондом бывшего президента Украины Петра Порошенко.

В партию вошли шесть бронемашин: командно-штабные FV105 "Sultan" и бронетранспортеры FV103 "Spartan", сколько каких, не поясняется, еще восемь броневиков CVR(T) ждут получения лицензий для отгрузки. Всего экс-президент Украины закупил 14 броневиков, включая бронетранспортеры FV103 Spartan, военно-санитарные машины FV104 Samaritan и машины управления FV105 Sultan. Вся техника будет отправлена в Польшу, а оттуда уже на Украину.

6 бронемашин из всего законтрактованных 14 – штурмовые и разведывательные Spartan, командные Sultan и медицинские Samaritan – скоро будут в ВСУ. На днях наконец получили украинскую ввозную лицензию

- заявил Порошенко.

Между тем Франция пообещала ускорить отправку на Украину 155-мм самоходных гаубиц Caesar в количестве 6 штук. Об этом заявил министр обороны республики Себастьян Лекорню. По его словам, Киев получит САУ в "ближайшие недели". Передать партию предназначенных для датской армии 155-мм САУ Caesar, в которую должны были войти от 6 до 12 гаубиц, Макрон пообещал Зеленскому еще в начале октября. Позднее было принято решение отправить минимальное количество - 6 штук.

Ранее французы уже поставили Украине 18 САУ Caesar из наличия французской армии, после чего наотрез отказались отдавать армейские гаубицы ВСУ.