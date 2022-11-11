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ЦАМТО

Рособоронэкспорт поставил инозаказчикам более миллиона единиц различных модификаций автомата Калашникова

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АК-203
АК-203.
Источник изображения: © Рособоронэкспорт

ЦАМТО, 10 ноября. Рособоронэкспорт поставил зарубежным партнерам более миллиона единиц различных модификаций автомата Калашникова. Кроме того, в нескольких странах при содействии Рособоронэкспорта создано производство автоматов Калашникова.

В 2022 году совместное российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited начнет выпуск автоматов АК-203 в Индии.

Об этом говорится в пресс-релизе АО "Рособоронэкспорт", посвященном 103-й годовщине со дня рождения Михаила Калашникова.

Как сообщает пресс-служба российского спецэкспортера, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев 10 ноября возложил цветы к памятнику великому оружейнику в Москве.

"Михаил Тимофеевич Калашников был истинным патриотом. Пройдя через окопы Великой Отечественной войны, он познал тяготы жизни солдата в военно-полевых условиях и понимал, какими качествами должно обладать оружие в руках бойцов – надежностью, эффективностью, простотой применения. Военный опыт и изобретательский гений Михаила Тимофеевича позволили ему создать легендарный автомат Калашникова, принятый на вооружение 75 лет назад и до сих пор считающийся лучшим в мире образцом стрелкового оружия, – отметил Александр Михеев. – Мы гордимся тем, что Михаил Тимофеевич Калашников много лет трудился в Рособоронэкспорте и лично принес компании сотни контрактов с иностранными заказчиками на поставку оружия собственной разработки".

Доктор технических наук, дважды Герой Социалистического Труда, Герой Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил Калашников изобрел около 30 различных образцов оружия. Многие из них стали самыми популярными в своих сегментах рынка. В этом году легендарному АК-47 исполняется 75 лет. Автоматы под брендом "Калашников" сегодня используются вооруженными силами почти 100 стран мира, и это число постоянно растет. Сегодня созданы и продвигаются за рубеж автоматы 100-й и 200-й серий, АК-12 и АК-15, АК-19, ведутся новые разработки оружия.

Михаил Калашников работал в Рособоронэкспорте на должности главного советника генерального директора по стрелковому оружию. Он лично открыл для компании ряд стран, которые прежде не сотрудничали с Россией в области стрелкового вооружения, говорится в сообщении АО "Рособоронэкспорт".

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АК-12
АК-74 "Калашников"
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