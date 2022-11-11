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В США рассказали о доминировании МиГ-31БМ в небе

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Пилот в кабине истребителя МиГ-31БМ на военном аэродроме Центральная Угловая
Пилот в кабине истребителя МиГ-31БМ на военном аэродроме Центральная Угловая.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Российские высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ с ракетами большой дальности Р-37М, которые применяют в ходе спецоперации на Украине, доминируют в небе. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine со ссылкой на Королевский объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institute, RUSI).

Отмечается, что МиГ-31БМ могут использовать для нейтрализации средств Военно-воздушных сил Украины. Эксперты RUSI пишут, что российские самолеты доказали свою эффективность против украинских истребителей и штурмовиков.

«МиГ-31БМ с ракетами Р-37М класса "воздух-воздух" большой дальности являются наиболее проблематичными», — отметили в отчете RUSI, добавив, что «чрезвычайно высокая скорость» ракеты делает уклонение от нее особенно трудным.

Издание пишет, что Р-37М с дальностью поражения до 400 километров и боевой частью массой 60 килограммов «является близким претендентом на звание самой опасной в мире».

В августе издание Sina писало, что ракета Р-37М сделает истребитель Су-35 лучшим российским оружием в воздухе.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Су-35
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