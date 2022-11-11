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Военное обозрение

Иранский эксперт прокомментировал отвод российских войск на левый берег Днепра

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Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы РФ совершили «превентивный маневр». Его целью является сохранение как можно большего количества жизней.

Так иранский эксперт в сфере политологии Рухолла Модабер прокомментировал журналистам информационного агентства Sputnik Србија отвод российских войск на левый берег Днепра в Херсонской области.

Он положительно оценивает принятое вчера решение министра обороны России Сергея Шойгу об отступлении и передислокации. Эксперт считает его крайне тяжелым, но необходимым шагом.

Решение генерала Шойгу о Херсоне – это, прежде всего, превентивный маневр, направленный на спасение как можно большего количества жизней. Это не капитуляция перед Вооруженными Силами Украины и НАТО

- поясняет свою точку зрения Модабер.

Он считает такой шаг своеобразной победой армии России, которая таким образом избежала многочисленных жертв среди военных и мирного населения. Они были бы неизбежны в результате контрнаступления украинских войск.

Аналитик напомнил, что ВСУ регулярно нарушают правила ведения военных действий, намеренно нанося удары по мирным жителям и используя запрещенное на международном уровне вооружение. Киевское руководство даже считает допустимым применение химического и биологического оружия, а также так называемой «грязной бомбы».

Положительную оценку отводу российских войск от Херсона дал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Одобрительно высказался о данном шаге также глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Рамзан Кадыров
Шойгу Сергей
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