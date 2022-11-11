"Калашников" запустил цикл "АК: невыдуманные истории" ко дню рождения Михаила Калашникова

В него войдут короткие рассказы военнослужащих, прошедших через горячие точки, о том, какую роль сыграли автоматы в их жизни

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" дал старт проекту "АК: невыдуманные истории", приуроченному ко дню рождения конструктора Михаила Калашникова, в котором военнослужащие рассказывают о роли автоматов АК в их жизни. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе холдинга.

Конструктор родился 10 ноября 1919 года. "Сегодня в день рождения нашего великого соотечественника, "отца" самого распространенного автомата в мире, Михаила Тимофеевича Калашникова, мы начинаем проект "АК: невыдуманные истории", - рассказал президент концерна Алан Лушников. - Это короткие рассказы военнослужащих, прошедших через разные горячие точки нашей планеты, о том, какую роль сыграли автоматы АК в их жизни".

По мнению Лушникова, благодарность тех, кому автомат Калашникова спас жизнь, является лучшей памятью конструктору. "А таких очень и очень много. Надеюсь, встречи с ветеранами боевых действий помогут почувствовать, что такое надежда, воля к победе, жажда жизни в понимании людей, которые смотрели смерти в лицо. Именно из подобных встреч и воспоминаний складывается такое понятие как слава русского оружия", - заявил он.

Первый выпуск проекта посвящен воспоминаниям участника Афганской войны, Героя Российской Федерации Ильяса Дауди. Военнослужащий был в составе разведывательной роты 149-го гвардейского мотострелкового полка, который дислоцировался вблизи Кундуза (город на севере Афганистана) в 1985-1986 годах. "Автомат Калашникова - составная часть советского воина. Мы, проходя службу в боевых условиях, уделяли большое внимание тому, чтобы он находился в надлежащем состоянии, был всегда почищен. Для нас было важно, чтобы это оружие не подвело нас в бою", - подчеркнул Дауди.

По словам ветерана, предмет начальной военной подготовки (НВП) очень многое дал его поколению. "Я счастлив, что нашему поколению юношей, которые посещали предмет НВП, довелось познакомиться с автоматом Калашникова в 15 лет. Я считаю, это большое достижение того времени и необходимо эту традицию вернуть. Вернуть те дисциплины, которые позволили бы нашей молодежи уметь управляться с оружием для того, чтобы в нужный момент дать отпор недоброжелателям", - отметил Дауди.

Михаил Калашников - всемирно известный советский и российский конструктор стрелкового оружия, создатель самого популярного автомата в мире. Наиболее известен разработкой автомата АК-47, его усовершенствованиями АКМ и АК-74, пулеметом ПК и ручным пулеметом РПК.