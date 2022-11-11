Уругвай оценит предложение Норвегии по закупке трех списанных патрульных кораблей

ЦАМТО, 10 ноября. Правительство Уругвая приступило к переговорам с Норвегией по вопросу приобретения трех кораблей, которые норвежская Береговая охрана выводит из эксплуатации.

Как сообщает Infodefensa.com, в ходе межправительственных переговоров Уругвай выразил заинтересованность в приобретении трех патрульных кораблей класса Nordkapp, спущенных на воду в период с 1981 по 1982 гг.

На данный момент два из трех кораблей остаются в строю, один был выведен из эксплуатации в 2021 году. Данный корабль за несколько лет до списания эксплуатировался без поисковой РЛС TRS-3D ES. Неизвестно, были ли демонтированы другие системы. Из двух оставшихся кораблей один будет развернут в 2023 году в рамках военно-морских учений многонациональных сил НАТО, выполняя задачи в качестве корабля управления противоминной группой.

Водоизмещение патрульного корабля класса Nordkapp составляет 3200 т, длина – 105 м. Корабль оснащен четырьмя двигателями Wichmann 9AXAG, крейсерская скорость – 22 узла, дальность хода – 7500 миль, экипаж – 55 человек плюс вертолетная группа (6 человек).

Радиоэлектронное оборудование включает РЛС Hensoldt TRS-3D ES, системы управления огнем CelsiusTech 9LV 218 и бортовой гидролокатор Simrad SS105, вооружение – 57-мм АУ "Бофорс". Кроме того, учитывая двойное назначение в качестве патрульного корабля Береговой охраны и боевого судна в составе ВМС, на корабле может быть установлено разнообразное дополнительное вооружение и электронные системы, включая управляемые ракеты, торпеды и системы радиоэлектронной борьбы.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в декабре прошлого года МО Уругвая заявило о намерении приобрести два патрульных корабля океанской зоны (OPV) общей стоимостью около 100 млн. долл. Два запроса о предложениях были разосланы МО Уругвая в посольства различных стран в первые дни января 2022 года. Первый запрос предусматривал представление предложений по поставке двух новых патрульных кораблей океанской зоны. Второй касался возможности поставки двух однотипных бывших в эксплуатации кораблей со сроком службы не более 10 лет после спуска на воду.

Учитывая завышенные требования к радиоэлектронному оборудованию и вооружению при низком бюджете, подходящего предложения по обоим запросам найти не удалось. На данный момент рассматривается китайское предложение на поставку двух новых кораблей общей стоимостью 75-100 млн. долл., однако с более низкими характеристиками относительно заявленных в начале года.

По информации издания, решение относительно выбора норвежских или китайских кораблей, как ожидается, будет принято до конца текущего года.