Путин поручил привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с потребностями

Президент поручил до 14 ноября привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с реальными потребностями

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился правительству до завтрашнего дня - пятницы, 11 ноября, - представить предложения по контролю за расходами на обеспечение специальной военной операции (СВО). Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

"Правительству РФ представить предложения по обеспечению контроля за расходованием средств федерального бюджета на мероприятия, обеспечивающие проведение специальной военной операции, с учетом направления таких средств на цели обеспечения проведения указанной операции", - говорится в одном из пунктов.

Срок исполнения поручения установлен до 11 ноября 2022 года.

Целевое задание по обеспечению потребностей армии и других силовых структур в ходе специальной военной операции должно быть утверждено до 14 ноября. Такое поручение дал президент.

"С учетом ранее данных поручений завершить определение целевого задания по обеспечению в ходе проведения специальной военной операции потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также определение направлений и сроков выполнения этого задания. Срок - 14 ноября 2022 года", - говорится в поручении, адресованном "оборонному" координационному совету при правительстве.

Ответственными за исполнения поручения назначен глава координационного совета, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Путин потребовал к 14 ноября привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с реальными потребностями.

"Привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции, с учетом интенсивности использования и износа материальных средств", - говорится в перечне поручений главы государства.

Также правительству вместе с Министерством обороны РФ в целях повышения качества продукции, поставляемой для обеспечения потребностей ВС, других войск, воинских формирований и органов в ходе проведения СВО, необходимо "сформировать механизм, обеспечивающий эффективный и оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в специальной военной операции, и производителями вооружения, военной и специальной техники, материальных средств".

Ответственными за выполнение Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу, определив срок - 14 ноября.

Эти поручения даны по итогам совещания с членами координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ, которое прошло 2 ноября.

Путин поручил Минфину совместно с профильной комиссией Госсовета определить объемы дополнительной поддержки регионов, в том числе в которых введен средний уровень реагирования.

"Минфину России совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" определить необходимые объемы дополнительной поддержки субъектов РФ, в том числе в которых введен средний уровень реагирования, за счет ассигнований федерального бюджета", - указано в перечне поручений.

Срок исполнения поручения установлен до 14 ноября 2022 года.

Ранее Путин поручал координационному совету определить целевое задание по обеспечению потребностей армии, а также сроки его выполнения. При этом глава государства подчеркивал, что нужно предельно реалистично оценивать ситуацию и ускорять темп работы. Отдельный акцент он делал на том, что нельзя "работать в рамках стандартных бюрократических процедур, прятаться за формальностями" - иначе нужного результата не добиться ни по одному направлению.

Как указывал президент, власти должны ориентироваться на реальные потребности, а производители - получать обратную связь из первых рук, чтобы снаряжение, специальные средства, другое оборудование были "не просто в наличии", но и были "современными, удобными и эффективными".