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Путин поручил привести нормативы в соответствие с потребностями армии

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Путин поручил привести нормативы по снабжению военных в соответствие с их потребностями

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу и премьер-министру Михаилу Мишустину обеспечить военных необходимым в соответствии с их потребностями. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

«Привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции, с учетом интенсивности использования и износа материальных средств», — говорится в документе.

Также президент РФ поручил обеспечить эффективный обмен информацией между участвующими в СВО подразделениями и производителями вооружения, военной и специальной техники и материальных средств.

Кроме того, Путин поручил правительству представить предложения по контролю за расходами на обеспечение проведения спецоперации по защите Донбасса.

2 ноября российский лидер в ходе совещания с членами координационного совета по обеспечению российских войск заявил, что вооружение для нужд Вооруженных сил РФ должно совершенствоваться непрерывно и оставаться при этом эффективным.

В тот же день Путин отметил, что поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, является святой обязанностью властей.

25 октября президент РФ подчеркнул, что снаряжение для участников спецоперации должно быть в наличии, причем современное и удобное. Он призвал ориентироваться на реальные потребности военнослужащих.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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