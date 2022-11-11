ВС США не исключили возможность переговоров между Россией и Украиной

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли указал, что для переговоров Москва и Киев должны "взаимно признать", что однозначной победы в конфликте военными средствами, скорее всего, не будет, и "поэтому необходимо обратиться к другим средствам"

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что видит возможность для переговоров между Россией и Украиной, и призвал стороны ей воспользоваться. Об этом он сказал в среду, выступая на мероприятии в Экономическом клубе Нью-Йорка.

Милли комментировал ситуацию вокруг отвода войск за Днепр в Херсонской области. По его оценке, Россия пошла на такой шаг, чтобы "сохранить свои силы для восстановления линий обороны", хотя весной эти войска могут возобновить наступление.

"Но есть также и возможность, окно возможностей для переговоров", - сказал Милли. Приводит его слова агентство Associated Press.

Милли указал, что для переговоров Украина и Россия должны "взаимно признать", что однозначной победы в конфликте военными средствами, скорее всего, не будет, и "поэтому необходимо обратиться к другим средствам". В качестве примера он привел ситуацию с завершением Первой мировой войны.

"Когда есть возможность провести переговоры, когда мира можно достичь, воспользуйтесь ею. Воспользуйтесь моментом", - отметил Милли, фрагмент выступления которого отдельно приводит телеканал CNN.

По его данным, председатель Комитета начальников штабов ВС США также подчеркнул, что, в случае отсутствия переговоров между Украиной и Россией или их провала, Соединенные Штаты продолжат снабжать Киев оружием.