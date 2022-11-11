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ЦАМТО

Япония планирует модернизировать ЗРК "Тип-03"

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Type 03 Chu-SAM
ЗРК Type 03 Chu-SAM.
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 10 ноября. Япония планирует модернизировать состоящие на вооружении зенитные ракетные комплексы для обеспечения перехвата гиперзвуковых планирующих боеприпасов, которые разрабатываются Китаем и Россией.

Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, к апрелю 2029 ф.г. правительство намерено начать массовое производство модернизированных ЗУР средней дальности "Тип-03", состоящих на вооружении Сухопутных сил самообороны, после обновления программного обеспечения пусковых установок к 2026 ф.г.

В рамках усилий по наращиванию потенциала "комплексной противовоздушной и противоракетной обороны" правительство включит модернизацию ракет-перехватчиков в "Стратегию национальной безопасности", в которую до конца текущего года планируется внести изменения.

По информации высокопоставленного источника в Силах самообороны, имеющийся потенциал противоракетной обороны Япония не позволяет эффективно выполнять перехват гиперзвуковых планирующих боеприпасов, скорость которых более чем в пять раз превышает скорость звука.

В настоящее время перед эсминцами Морских сил самообороны, оснащенных системой "Инджис" с перехватчиками SM-3, стоит задача поражать приближающиеся ракеты во внешних слоях атмосферы. Если перехват не удастся, то атаку будут отражать наземные ЗРК "Пэтриот" PAC-3 Воздушных сил самообороны.

ЗРК "Тип-03" с дальностью стрельбы 50 км были приняты на вооружение Сухопутных сил самообороны Японии в 2006 году и, в основном, предназначались для перехвата самолетов. Ракеты были впервые модернизированы в 2017 году для борьбы с крылатыми ракетами, летящими на малых высотах, и высокоскоростными снарядами.

В ходе запланированной модернизации будут улучшены возможности комплексов "Тип-03" по обнаружению, прогнозированию траектории полета гиперзвуковых боеприпасов и их сопровождению.

Несмотря на это, остается неясным, позволят ли модернизированные ракеты противостоять гиперзвуковым боеприпасам, поскольку гонка между крупными державами в сфере разработки гиперзвукового оружия усиливается, и технологии будут продолжать развиваться.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамаду и его американский коллега Ллойд Остин в сентябре этого года в ходе переговоров достигли договоренности о проведении совместных исследований в области технологий гиперзвукового оружия.

Столкнувшись с растущими угрозами безопасности в регионе, включая наращивание вооруженных сил Китая, запуски баллистических ракет КНДР, премьер-министр Фумио Кисида пообещал "фундаментально" повысить оборонный потенциал за счет значительного увеличения оборонного бюджета.

Как сообщал ЦАМТО, основным средством поражения ЗРК "Тип-03" (Chu-SAM/Sam-4) является 570-кг твердотопливная ракета длиной 4,9 м и диаметром 0,32 м. Она позволяет выполнять перехват целей на дальностях до 50 км и высотах до 10 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Япония
Продукция
Chu-SAM
Patriot ЗРК
sm-3
Проекты
ГЗЛА
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1 комментарий
№1
11.11.2022 13:37
Цитата, q
Несмотря на это, остается неясным, позволят ли модернизированные ракеты противостоять гиперзвуковым боеприпасам
Что может быть проще, чем сбивать гиперзвуковые цели ЗУР с максимальной скоростью 2,5 Маха и высотой в 10 км? И почему в США до такого не додумались? А если они в разы увеличат скорость ЗУР и высоту перехвата, то это уже не "Тип-03", а принципиально новый ЗРК получится, существенно превосходящий Patriot и сопоставимый с Aegis Ashore. SAM-4 уступает по многим характеристикам ЗРК Patriot PAC3 MSE, С-350, Mamba, "Бук-М3", Cheongung Block 2. А не один из этих ЗРК перехватывать даже наиболее простые гиперзвуковые цели не может.
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