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ТАСС

Дума приняла закон, дающий добровольцам статус ветерана боевых действий

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Источник изображения: Александр Река/ ТАСС

Порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий единого образца будет определять кабмин

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО).

Документ был внесен на рассмотрение палаты 3 ноября. Статусом ветерана боевых действий наделяются лица, вступившие в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, которые содействуют выполнению задач в ходе СВО.

Инициативой также предлагается установить статус инвалида боевых действий для добровольцев, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья и других заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе СВО.

Порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий единого образца будет определять кабмин РФ.

Авторами законопроекта выступили 294 депутата во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и семь сенаторов, включая председателя СФ Валентину Матвиенко и первого вице-спикера Совфеда, секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака. 

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Россия
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