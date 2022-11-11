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Интерфакс-АВН

США продают Литве РЗСО HIMARS за $495 млн

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Источник изображения: topwar.ru

Вильнюс. 10 ноября. ИНТЕРФАКС/BNS - Госдепартамент США разрешил Литве приобрести за предусмотренную сумму в $495 млн (около 493 млн евро) реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщило в четверг американское Агентство сотрудничества в области безопасности и обороны.

"Госдепартамент США принял решение, которым подтверждается возможная зарубежная продажа военной техники M142 HIMARS правительству Литвы и связанного с ней оборудования на 495 млн долларов США. Сегодня Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны предоставило необходимый сертификат, которым сообщается Конгрессу об это возможной продаже", - говорится в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Литва
США
Продукция
HIMARS
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