Прекратите конфликт на Украине, пока он не привел к катастрофе

TNI: боевые действия на Украине продолжатся из-за позиции США

Байден затягивает конфликт на Украине, в котором даже самый оптимистичный для нее сценарий может привести к немыслимым последствиям, пишет TNI. Ставки высоки, и американцы, за счет которых Белый дом снабжает Киев оружием, заслуживают большего от избранного ими президента.

Саша Глезер (Sascha Glaeser)

Чем закончится конфликт на Украине? Высокопоставленные чиновники администрации Байдена в частном порядке признают, что одержать решительную победу не способны ни Украина, ни Россия. В то же время администрация Байдена отказалась подтолкнуть Украину к мирным переговорам, несмотря на растущую обеспокоенность обеих сторон насчет экономических последствий и угроз для безопасности, если США втянутся в прямые боевые действия с Россией. Вместо этого Вашингтон продолжает отправлять Украине оружие, оборудование и помощь на миллиарды долларов, хотя и не верит, что Киев может выиграть. Едва ли это разумная геополитическая стратегия — не говоря уже тратах бюджетных средств.

На данном этапе сама мысль о переговорах кощунственна как для украинской, так и для российской стороны. Однако все войны рано или поздно заканчиваются. Поскольку президент США Джо Байден не намерен применять американских рычагов воздействия, чтобы усадить Украину и Россию за стол переговоров, — например, снять с Москвы санкции или дать понять Киеву, что его поддержка далеко не безусловна — похоже, что в обозримом будущем кровопролитие продолжится. Каковы же тогда самые реалистичные сценарии развития конфликта?

После впечатляющих побед на полях сражений в конце лета Украина может освободить еще больше своей территории. Президент Владимир Зеленский уверяет, что Украина полностью вытеснит Россию, в том числе из Крыма, который та аннексировала в 2014 году. Если этот сценарий воплотится, Москва может использовать свой последний козырь: тактическое ядерное оружие. Президент Владимир Путин подготовил для этого почву, заявив, что аннексированные территории — отныне часть самой России и будут защищаться всеми доступными средствами. Учитывая, что на кону его политическое будущее, если не фактическое выживание, Путин может применить ядерное оружие для "эскалации ради деэскалации", чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Хотя понятно, что Украина хотела бы извлечь максимум из своих недавних побед и вернуть себе как можно больше своей территории, применение ядерного оружия может стать катастрофой и привести к прямому вовлечению в конфликт США или НАТО.

Следует предусмотреть и противоположный сценарий. Россия, вопреки своим бесчисленным неудачам, отыщет способ улучшить свое слабое выступление, начнет наносить украинским вооруженным силам обычные поражения и завоюет новые украинские территории. Это будет не первый случай в истории России, когда она превратит очевидное поражение в победу — вспомните надвигающийся военный крах России после вторжения нацистской Германии в 1941 году, за которым последовал триумф Красной Армии в 1945. Если России удастся собраться с силами и вторгнуться вглубь Украины, это умножит ненужные потери и разрушения и ухудшит переговорную позицию Киева, если он затем попытается урегулировать ситуацию за столом переговоров.

Третий потенциальный сценарий — затянувшийся тупик. Нынешние линии фронта могут стабилизироваться практически без дальнейшего территориального обмена между сторонами. Хотя патовая ситуация и подорвет попытки Украины окончательно вытеснить Россию со всей ее территории, в конечном счете она может привести Киев и Москву к выводу, что лучший путь вперед — дипломатия. Кроме того, Украина должна осознать, что поддержка США и Европы может ослабнуть, если конфликт продолжится. Хотя Украина вольна вести боевые действия так, как считает нужным, на данном этапе она сильно зависит от помощи и поддержки Запада. Если она иссякнет, позиция Украины на переговорах снова будет слабее, чем если бы она настаивала на урегулировании сразу после успехов на поле боя.

Наконец, последний сценарий заключается в том, что внутреннее российское недовольство приведет к политическому перевороту в Москве. Можно было бы надеяться, что новый режим в Кремле попытается свести потери к минимуму и положит конец конфликту. Учитывая влияние Путина на российскую элиту, этот сценарий представляется маловероятным, хотя полностью списывать его со счетов не следует. Однако отстранение Путина чревато серьезными непредвиденными последствия и опасной нестабильностью в крупнейшей в мире ядерной державе. Кроме того, далеко не гарантировано, что его преемник будет добиваться прекращения боевых действий на Украине или более дружественных отношений с Западом вообще. Наоборот, многих представителей российской элиты тревожит чересчур "мягкое", по их мнению, отношение Путина к Украине.

Бывший премьер-министр Израиля Ицхак Рабин однажды метко заметил: "С друзьями не мирятся. Мирятся с пренеприятными врагами". В самом деле история учит, что большинство межгосударственных войн так или иначе заканчиваются дипломатией, при этом полная победа одной стороны — большая редкость. Более того, риски усугубляются существованием ядерного оружия. Уклоняясь от попыток прекратить огонь и добиться прочного урегулирования, США затягивают конфликт, в котором даже самый оптимистичный для Украины сценарий — возвращение всей ее территории — может привести к немыслимым последствиям, если Россия применит ядерное оружие. США искренне сочувствуют Украине, но реальность такова, что ее судьба не имеет принципиального значения для американской безопасности. Недавний комментарий Байдена, что конфликт на Украине поднял риск ядерного Армагеддона до наивысшей точки со времен Карибского кризиса, должен был навести Вашингтон на тревожные мысли и побудить его к размышлениям о текущей политике США. Однако похоже, что нынешнее положение дел в Вашингтоне всех устраивает, и там намерены продолжать в том же духе. Ставки высоки, и американский народ заслуживает большего от своих избранных должностных лиц.

Саша Глезер — научный сотрудник Defense Priorities. Специалист по высшей стратегии США, международной безопасности и трансатлантическим отношениям.