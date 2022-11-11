Textron поставила первый УТС T-6C "Тексан" ВВС Туниса

ЦАМТО, 10 ноября. Компания Textron Aviation Defense объявила о передаче 8 ноября ВВС Туниса первого (из восьми заказанных) турбовинтового учебно-тренировочного самолета T-6C "Тексан".

Самолет доставлен на авиабазу "Сфакс" ВВС Туниса, где размещена 13-я авиаэскадрилья. Таким образом, ВВС Туниса стали вторым оператором данной машины на африканском континенте.

Компания рассчитывает, что второй самолет будет передан заказчику в конце 2022 года. Остальные T-6C планируется поставить в 2023 году.

На авиабазе "Сфакс" также должна быть размещена наземная система подготовки, действующий летный тренажер и компьютеризированная учебная лаборатория. Подготовка первой группы летчиков ВВС Туниса началась 31 октября на предприятии Textron в Уичито (шт.Канзас).

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Тунису в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 учебно-тренировочных самолетов T-6C "Тексан", запасных двигателей, запасных частей, другого сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 234 млн. долл.

В июне 2021 года с компанией Textron Aviation Defense был подписан контракт стоимостью 12,5 млн. долл. на закупку комплектующих с длительными сроками изготовления для сборки восьми самолетов T-6C для ВВС Туниса. Основной контракт стоимостью 90,686 млн. долл. на поставку 8 самолетов Т-6С, запасных частей, запасных двигателей, вспомогательного оборудования для самолетов, полевого обслуживания, наземной системы подготовки (GBTS), летного тренажера (OFT), компьютеризированной учебной лаборатории (CBT), другого оборудования и услуг был заключен в июне 2022 года. Выполнение работ должно быть завершено к 30 сентября 2026 года.

Первый самолет T-6C ВВС Туниса стал 1001-м экземпляром Т-6, которые были поставлены в 13 стран мира. Их общий налет достиг 5 млн. часов.

В феврале 2020 года Госдепартамент США также одобрил поставку Тунису 4 легких ударных самолетов AT-6C "Вольверин", вооружений, сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 325,8 млн. долл.

Как планируется, новые самолеты заменят L-39 "Альбатрос" и SF-260 "Уорриор", состоящие на вооружении ВВС Туниса с 1995 и 1974 гг., соответственно. Степень унификации T-6C и AT-6C составляет около 85%.