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Военное обозрение

В США небольшие верфи объединяются для более оперативного выполнения контрактов с ВМС

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Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Bollinger Shipyards заявила о приобретении верфей VT Halter Marine и ST Engineering Halter Marine Offshore у компании ST Engineering. Как утверждают эксперты, сделка была вызвана слишком медленным заключением контрактов Военно-морскими силами США с более мелкими судостроительными верфями.

Издание Defense News пишет, что сделка будет, вероятно, завершена к концу 2022 года. Благодаря сделке компания Bollinger Shipyards получит новые дополнительные возможности в области строительства и ремонта кораблей ВМС США. Сейчас компания располагает 14 верфями в штате Луизиана. После заключения сделки она получит 2 верфи в Паскагуле в штате Миссисипи, и еще две бездействующие верфи к северу от Паскагулы.

Ранее компанией Bollinger был заключен контракт на постройку катера быстрого реагирования класса Sentinel для Береговой охраны США. Также компания ведет строительство нескольких аварийно-спасательных кораблей класса Navajo.

Весной 2022 года за свою активную работу по строительству кораблей компании Bollinger, HII и Raytheon Technologies удостоились похвалы со стороны военно-морского ведомства США. Сейчас Сенат США рассматривает возможность выделения дополнительных средств на строительство третьего корабля для береговой охраны.

Концепция развития ВМС США предполагает появление большого количества малых кораблей, что позволит проводить распределенные военно-морские операции. Реализация данной концепции потребует вовлечения в процесс кораблестроения большого количества малых верфей, которые ранее не могли строить крупные военные корабли, но хорошо подходят для строительства катеров и малых кораблей.

Однако работа с малыми верфями требует большей централизации, поскольку Военно-морским силам сложно заключать контракты с большим количеством малых верфей. Кораблестроительная отрасль не может позволить себе ждать, пока ВМС США определятся с нужным им ритмом строительства кораблей.

Свои условия диктует и напряженная военно-политическая обстановка в мире: постоянное откладывание сроков заключения контрактов и спуска на воду кораблей негативно влияет на боеспособность американских военно-морских сил. Слияние и поглощение малых верфей становится одним из способов повышения эффективности кораблестроительной отрасли и более быстрого выполнения контрактов.

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Страны
США
Компании
Bollinger Shipyards
HII
Raytheon
ST Engineering
Проекты
Sentinel
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