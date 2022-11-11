Минобороны Италии: новых поставок оружия Украине пока не будет

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В настоящее время не планируется поставка Украине новых пакетов военной помощи в виде вооружений и военной техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны Италии.

Как отметил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Il Messaggero, окончательно говорить о том, что поставки оружия Римом прекратятся, не стоит. Но пока они не готовятся.

Глава итальянского военного ведомства подчеркнул, что речь не идет о ракетах, которые должны быть поставлены Киеву. Но новый пакет военной помощи не планируется. Теперь Украине будут помогать экономически, выделять средства на реконструкцию объектов энергетической и иной инфраструктуры, пострадавших в результате массированных ударов.

Крозетто не исключил появления нового распоряжения, а также обсуждения новых военных поставок Евросоюзом и НАТО. Но само заявление итальянского министра свидетельствует: европейские страны начинают уставать от бесконечной военной помощи Украине. Конфликт в этой стране уже «съел» значительную часть запасов оружия, снарядов, военной техники.

Ранее во многих европейских странах поднимался вопрос о том, что бесконечная военная помощь Украине снижает обороноспособность самих европейских участников НАТО. Отдавая свое оружие Украине, европейские страны разоружают собственные армии, а заменить поставляемое оружие пока нечем, даже если и предположить, что в будущем будут заключены некие новые оборонные контракты с предприятиями военной промышленности.