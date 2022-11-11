Войти
Военное обозрение

Минобороны Италии: новых поставок оружия Украине пока не будет

402
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время не планируется поставка Украине новых пакетов военной помощи в виде вооружений и военной техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны Италии.

Как отметил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Il Messaggero, окончательно говорить о том, что поставки оружия Римом прекратятся, не стоит. Но пока они не готовятся.

Глава итальянского военного ведомства подчеркнул, что речь не идет о ракетах, которые должны быть поставлены Киеву. Но новый пакет военной помощи не планируется. Теперь Украине будут помогать экономически, выделять средства на реконструкцию объектов энергетической и иной инфраструктуры, пострадавших в результате массированных ударов.

Крозетто не исключил появления нового распоряжения, а также обсуждения новых военных поставок Евросоюзом и НАТО. Но само заявление итальянского министра свидетельствует: европейские страны начинают уставать от бесконечной военной помощи Украине. Конфликт в этой стране уже «съел» значительную часть запасов оружия, снарядов, военной техники.

Ранее во многих европейских странах поднимался вопрос о том, что бесконечная военная помощь Украине снижает обороноспособность самих европейских участников НАТО. Отдавая свое оружие Украине, европейские страны разоружают собственные армии, а заменить поставляемое оружие пока нечем, даже если и предположить, что в будущем будут заключены некие новые оборонные контракты с предприятиями военной промышленности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
04.11.2022
В Европе начали догадываться об устроенной США и Украиной ловушке
15.08.2022
Германия может сохранить лидерство в Европе. Но это будет непросто
30.03.2021
Посол Польши в РФ: Меня направили в Москву искать равноправный диалог с Россией
18.12.2019
Судьбу НАТО решат мудрецы
09.04.2018
НАТО готовится отразить "русскую гибридную угрозу"
21.09.2015
Истоки и реалии Договора по РСМД
01.07.2014
Парижские премьеры
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.11 07:05
  • 37607
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.11 05:07
  • 103
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 12.11 01:16
  • 67
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 11.11 23:29
  • 3
Воля для маневра: почему ВС РФ уходят с правобережья Днепра
  • 11.11 21:20
  • 1
Правительство России ввело санкции против 74 иностранных оборонных компаний
  • 11.11 17:11
  • 2
Владимир Путин поручил создать механизм обмена данными между производителями вооружений и военными
  • 11.11 13:37
  • 1
Япония планирует модернизировать ЗРК "Тип-03"
  • 11.11 12:04
  • 0
Любовный треугольник Польши, США и Украины закончится для последней потерей западных земель
  • 11.11 01:48
  • 1
Путин утвердил перечень поручений по обеспечению потребностей армии
  • 11.11 01:46
  • 1
О проблемах мобилизованных заговорили на президентском уровне
  • 10.11 17:57
  • 2323
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.11 15:17
  • 3
Путин готовится испытать ядерную ракету, которая поразит Великобританию за шесть минут
  • 10.11 11:18
  • 7
Путин подписал закон о запрете раскрывать методы работы спецслужб
  • 09.11 20:31
  • 1
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка дроном-камикадзе
  • 09.11 20:31
  • 3
Более 1000 инженеров, айтишников и стартаперов захотели разместиться в «ЧВК Вагнер Центре»