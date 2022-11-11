Путин поручил кабмину представить предложения по контролю за расходами обеспечения СВО

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны представить предложения по контролю за расходами на обеспечение проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Кремля.

«Правительству Российской Федерации представить предложения по обеспечению контроля за расходованием средств федерального бюджета на мероприятия, обеспечивающие проведение специальной военной операции с учетом направления таких средств на цели обеспечения проведения указанной операции», — говорится в поручении.

Срок исполнения — 11 ноября.

Также президент РФ поручил координационному совету при правительстве страны в срок до 14 ноября «завершить определение целевого задания по обеспечению в ходе проведения спецоперации потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов».

Кроме того, координационному совету поручено сформировать механизм, обеспечивающий эффективный и оперативный обмен информацией между подразделениями, участвующими в спецоперации, и производителями вооружения, а также военной и специальной техники, материальных средств. Отмечается, что это необходимо «в целях повышения качества продукции, поставляемой для обеспечения в ходе спецоперации потребностей российских войск».

2 ноября Путин в ходе совещания с членами координационного совета по обеспечению российских войск заявил, что вооружение для нужд Вооруженных сил РФ должно совершенствоваться непрерывно и оставаться при этом эффективным.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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