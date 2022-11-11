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Путин поручил кабмину представить предложения по контролю за расходами обеспечения СВО

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны представить предложения по контролю за расходами на обеспечение проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Кремля.

«Правительству Российской Федерации представить предложения по обеспечению контроля за расходованием средств федерального бюджета на мероприятия, обеспечивающие проведение специальной военной операции с учетом направления таких средств на цели обеспечения проведения указанной операции», — говорится в поручении.

Срок исполнения — 11 ноября.

Также президент РФ поручил координационному совету при правительстве страны в срок до 14 ноября «завершить определение целевого задания по обеспечению в ходе проведения спецоперации потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов».

Кроме того, координационному совету поручено сформировать механизм, обеспечивающий эффективный и оперативный обмен информацией между подразделениями, участвующими в спецоперации, и производителями вооружения, а также военной и специальной техники, материальных средств. Отмечается, что это необходимо «в целях повышения качества продукции, поставляемой для обеспечения в ходе спецоперации потребностей российских войск».

2 ноября Путин в ходе совещания с членами координационного совета по обеспечению российских войск заявил, что вооружение для нужд Вооруженных сил РФ должно совершенствоваться непрерывно и оставаться при этом эффективным.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.


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Путин Владимир
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