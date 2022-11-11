Путин утвердил перечень поручений по обеспечению потребностей армии

Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области для проверки хода подготовки мобилизованных военнослужащих.

Путин поручил привести нормативы по снабжению военных в соответствие с их потребностями

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручения по итогам заседания координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил, сообщила пресс-служба Кремля.

Так, правительство и Минобороны к 14 ноября должны "сформировать механизм, обеспечивающий эффективный и оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в специальной военной операции, и производителями вооружения, военной и специальной техники".

Кроме того, необходимо привести нормативы обеспеченности войск в соответствие с их реальными потребностями в условиях спецоперации с учетом интенсивности использования и износа.

Сформировать целевое задание по обеспечению войск координационный совет должен к 14 ноября, ответственным назначили Михаила Мишустина.

Кроме того, правительство должно подготовить предложения по контролю над расходованием бюджетных денег на мероприятия, связанные со спецоперацией.

В свою очередь, Минфин определит, сколько средств нужно дополнительно выделить регионам, где действует средний уровень реагирования.

Координационный совет по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации Владимир Путин создал своим указом 21 октября. Эта структура ставит целевое задание и контролирует его выполнение. Также совет должен содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, координировать цифровизацию, автоматизацию и информационно-аналитическое обеспечение в области обороны. Председатель структуры — Михаил Мишустин.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.