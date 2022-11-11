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ТАСС

Эрдоган назвал "положительным решением" отвод войск РФ в Херсонской области за Днепр

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: EPA-EFE/ MARTIN DIVISEK

Турецкий лидер также заявил, что готов продолжать контакты с Путиным

АНКАРА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг в Анкаре, что считает положительным решение России отвести войска за Днепр в Херсонской области.

"Решение России - положительное решение. Если [президент РФ Владимир Путин] примет участие в G20, то мы с ним там обсудим [ситуацию на Украине], если нет, то мы будем продолжать контакты по телефону", - сказал турецкий президент перед вылетом в Узбекистан, отвечая на вопрос журналистов о том, как он оценивает последнее развитие событий на Украине.

Российские войска в Херсонской области в ближайшее время будут отведены и займут оборону на левом берегу Днепра. Такой приказ отдал в среду глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по предложению командующего объединенной группировкой в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина. 

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