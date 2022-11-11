Российские МиГ-31 сбивают украинских летчиков за сотни километров, а украинцам нечем крыть

Forbes: ВСУ нечего противопоставить российскому МиГ-31

Экипажи МиГ-31 за последние недели сбили ряд украинских самолетов мощными ракетами "воздух-воздух", сообщает Forbes. Автор статьи отмечает, что истребителям и ракетам украинцев не хватает скорости, дальности и высоты полета, чтобы дать отпор российской машине.

Дэвид Экс

Ни для кого не секрет, что добиться превосходства в воздухе над Украиной ВВС России так и не удалось.

Скованные жестким уставом, остро нуждающиеся в высокоточном оружии и потрепанные суровыми украинскими ПВО, российские Воздушно-космические силы (ВКС) в лучшем случае лишь удерживают позиции над Украиной — хотя их численное преимущество над ее ВВС в истребителях и штурмовиках составляет десять к одному.

Но это не значит, что русские всё делают неправильно. Три полка из лучших в арсенале ВКС перехватчиков — двухмоторных двухместных МиГ-31БМ — побеждают там, где остальная авиация проигрывает.

Выполняя высотные оборонительные вылеты вдоль постоянно меняющейся линии фронта, экипажи МиГ-31 за последние недели сбили ряд украинских самолетов мощными ракетами "воздух-воздух" Р-37М КБ "Вымпел". Истребителям и ракетам украинцев же не хватает скорости, дальности и высоты полета, чтобы дать отпор.

Оборонительное патрулирование ВКС "доказало высокую эффективность против украинских штурмовиков и истребителей, при этом особую проблему представляют МиГ-31БМ и дальнобойные ракеты класса "воздух-воздух" Р-37М", — написали Джастин Бронк, Ник Рейнольдс и Джек Уотлинг в новом докладе Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне.

Впервые поднявшийся в воздух в 1975 году 24-тонный МиГ-31 — редкий зверь. Он представляет собой дальнейшее развитие классического МиГ-25 времен холодной войны, который русские разработали специально для перехвата сверхзвуковых бомбардировщиков ВВС США с ядерным оружием. Сегодня около 90 модернизированных МиГ-31БМ несут вооружение в составе трех полков, минимум один из которых переброшен на авиабазу Бельбек в оккупированном Крыму как раз для полетов над Украиной.

МиГ-31 летает выше, быстрее и дальше Су-27, лучших перехватчиков в составе ВВС Украины. Этот тяжеловесный истребитель имеет потолок в 18 километров, радиус действия в 720 километров и развивает скорость до 2,5 Маха.

Со своей командной высоты экипажи МиГ-31 находят цели с помощью РЛС "Заслон" и выпускают по ним ракеты Р-37М с расстояния до 320 километров, хотя оптимальная дальность не превышает 130. Украинские Су-27 же вооружены Р-27 все того же КБ "Вымпел", чья дальность не превышает 80 километров.

Когда в конце августа украинская армия развернула двойное контрнаступление на востоке и юге, ВКС осуществляли круглосуточное патрулирование в восьми зонах над Украиной, причем каждый патруль состоял из пары МиГ-31 или Су-35.

Патрули охотились за украинскими штурмовиками Су-25, Су-24 и МиГ-29, которые поддерживали контрнаступление. Сторонние аналитики подтвердили, что с начала контрнаступления в конце августа Украина потеряла четыре МиГ-29, шесть Су-25 и один Су-24, а также один Су-27.

Сколько из них сбили экипажи МиГ-31, неясно, но вероятно, несколько. "В течение октября ВКС выпускали до шести Р-37М в день, — написали Бронк, Рейнольдс и Уотлинг. — Успешно уклоняться от ударов мешает чрезвычайно высокая скорость ракеты в сочетании с очень большим рабочим диапазоном и головкой самонаведения, предназначенной для поражения маловысотных целей".

Один МиГ-31 ВКС списали после аварии в Крыму. В остальном экипажи перехватчиков в нынешнем конфликте не пострадали. Они ведут огонь по украинцам, которые не в силах отстреливаться.

Ближе всего к нанесению удара по МиГ-31 украинские силы подобрались в ходе разовой бомбардировки авиабазы Бельбек еще летом. Судя по всему, ракетный удар по базе уничтожил или повредил несколько российских самолетов, однако ни один МиГ-31 не пострадал.