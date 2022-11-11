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ЦАМТО

Великобритания в ближайшее время завершит поставку около тысячи ЗУР на Украину

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Источник изображения: © AP Photo / Hannibal Hanschke/Pool

ЦАМТО, 10 ноября. Великобритания в ближайшее время завершит поставку около тысячи ЗУР на Украину. Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении Министерства обороны страны.

"Министр обороны Бен Уоллес объявил, что Великобритания в ближайшее время завершит поставку примерно 1000 дополнительных зенитных ракет вооруженным силам Украины", – говорится в заявлении.

Как отмечается, Британия передаст пусковые установки и ЗУР, которые способны сбивать различные воздушные цели, включая беспилотники и крылатые ракеты.

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Страны
Великобритания
Украина
Проекты
БПЛА
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