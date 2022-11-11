ЦАМТО, 10 ноября. Великобритания в ближайшее время завершит поставку около тысячи ЗУР на Украину. Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении Министерства обороны страны.

"Министр обороны Бен Уоллес объявил, что Великобритания в ближайшее время завершит поставку примерно 1000 дополнительных зенитных ракет вооруженным силам Украины", – говорится в заявлении.

Как отмечается, Британия передаст пусковые установки и ЗУР, которые способны сбивать различные воздушные цели, включая беспилотники и крылатые ракеты.