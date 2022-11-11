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ЦАМТО

На Дальнем Востоке наладят производство багги и БЛА для армии

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Юрий Трутнев
Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Источник изображения: ekogradmoscow.ru

ЦАМТО, 10 ноября. Производство багги, квадроциклов и беспилотников для российской армии планируют наладить на Дальнем Востоке, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"Готовятся к запуску производства квадроциклов, квадрокоптеров и дронов. Планируется также организовать производство легких автомобилей типа багги. Это автомобили высокой проходимости для езды по бездорожью", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что дальневосточные фармакологические предприятия планируется привлечь к укомплектованию аптечек военнослужащих. Перспективным направление полпредство считает также проект совместного производства бронежилетов предприятием из Хабаровского края и фирмой из Приморья.

Как напоминает "РИА Новости", в начале ноября губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщал, что беспилотные летательные аппараты начнут производить на предприятиях Приморья для использования в зоне специальной военной операции.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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