На Дальнем Востоке наладят производство багги и БЛА для армии

ЦАМТО, 10 ноября. Производство багги, квадроциклов и беспилотников для российской армии планируют наладить на Дальнем Востоке, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"Готовятся к запуску производства квадроциклов, квадрокоптеров и дронов. Планируется также организовать производство легких автомобилей типа багги. Это автомобили высокой проходимости для езды по бездорожью", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что дальневосточные фармакологические предприятия планируется привлечь к укомплектованию аптечек военнослужащих. Перспективным направление полпредство считает также проект совместного производства бронежилетов предприятием из Хабаровского края и фирмой из Приморья.

Как напоминает "РИА Новости", в начале ноября губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщал, что беспилотные летательные аппараты начнут производить на предприятиях Приморья для использования в зоне специальной военной операции.