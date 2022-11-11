Расчеты БЛА "Орлан-10" ЦВО в зоне СВО ведут круглосуточную разведку районов боевых действий

ЦАМТО, 10 ноября. Расчеты БЛА "Орлан-10" ЦВО в зоне специальной военной операции ведут круглосуточную разведку районов боевых действий, используя различные типы полезной нагрузки. Видеоролик представлен на сайте Минобороны РФ.

Как говорится в комментарии к видеоролику, запуск и посадка осуществляются, в том числе, в сложных погодных условиях. Расчеты БЛА, в зависимости от используемого оборудования, проводят радиоразведку, перехватывают переговоры противника, осуществляют видеосъемку районов дислокации украинских боевиков, а также рассылку СМС-сообщений с призывами сложить оружие абонентам сотовых операторов, которые используют националисты.

Высокое качество разведданных достигается за счет использования комбинированных источников информации: при обнаружении радиосигналов и перехвате переговоров во вскрытый район направляется беспилотник с видеооборудованием, который производит фото-видеофиксацию и точечное распознавание объектов противника.

Вскрытые координаты военной инфраструктуры, огневых позиций, районов дислокации личного состава и укрепрайонов передаются на командный пункт и артиллерийским подразделениям, которые наносят огневое поражение противнику, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.