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ЦАМТО

Скрытность российских систем связи повысят по опыту их применения на Украине

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Военнослужащие подразделений войск связи Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие подразделений войск связи Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Станислав Красильников

ЦАМТО, 10 ноября. Скрытность российских систем связи повысят по опыту их применения на Украине, где украинским войскам помогает разведка НАТО, раскрывая все свои возможности, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

"Блок НАТО осуществляет поддержку украинских вооруженных сил различными разведывательными средствами, радиотехнические комплексы которых способны эффективно обнаруживать источники электромагнитного излучения. В этой связи в настоящее время проводятся работы по повышению скрытности российских армейских систем связи", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "Североатлантический Альянс в рамках СВО фактически раскрыл все свои разведывательные возможности, что будет учитываться российскими разработчиками при модернизации и создании новых образцов техники".

Согласно открытым данным, российские военные применяют на Украине широкий спектр систем связи различного диапазона. В частности, предприятия "Росэлектроники" за последние годы поставили в российские войска более 300 станций загоризонтной связи с дальностью действия до 200 км, отмечает агентство.

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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