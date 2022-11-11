В исследованиях медитации для космических полетов участвуют более 100 тибетских монахов

Экспериментом занимаются ученые Института медико-биологических проблем РАН

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Порядка 100 монахов-практиков принимают участие в исследованиях электрической активности мозга в процессе медитаций, которые проводятся учеными Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН с целью поиска способов временного погружения экипажа космического корабля в состояние искусственной гибернации для длительных полетов. Об этом ТАСС сообщил доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ и заместитель директора ИМБП РАН Юрий Бубеев.

Группа монахов отобрана при поддержке духовного лидера буддизма Далай-ламы. "Мы попросили у Далай-ламы дать нам возможность изучить электрическую активность мозга у наиболее успешных практиков-монахов в процессе различных видов медитаций. Для исследования медитации нам дали более 100 монахов - наиболее результативных практиков", - сообщил Бубеев.

Исследования влияния медитации на работу мозга и организма человека проводятся в Индии группой специалистов под руководством главного научного сотрудника ИМБП академика Святослава Медведева, их планируется завершить в 2025 году. Две постоянно действующие российские лаборатории по исследованию медитации и измененных состояний сознания созданы на юге Индии, где располагаются семь монастырей и проживают около 12 тыс. монахов.

"Наиболее интересными для нас являлись практики индукции необычных, измененных состояний сознания. Эти состояния достигались многочасовыми медитациями, сенсорной депривацией, монотонией, глубокой концентрацией. Наша задача - выйти на такой уровень понимания их медитативных технологий, чтобы произвести межпарадигмальный перевод - из идеалистической плоскости в психотехнологическую, отдавая себе отчет в неизбежных потерях ряда эффектов", - сказал Бубеев.

Исследования осуществляются в рамках государственного контракта с Роскосмосом, заключенном в июне 2022 года. Соглашение предполагает проведение научно-исследовательских работ по отработке технологий освоения космического пространства и совершенствования медико-биологического обеспечения дальних полетов в космос.