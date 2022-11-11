WSJ: США не передадут Украине БПЛА Gray Eagle из-за угрозы эскалации

В американской администрации отметили, что в ходе боев могут быть "украдены технологии, применяемые" в этой модели

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Администрация США отказалась передавать Киеву беспилотные летательные аппараты MQ-1C Gray Eagle из опасений, что это может привести к эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, администрация президента США Джо Байдена "не передаст Украине продвинутые БПЛА, несмотря на просьбы Киева", а также представителей обеих партий в американском Конгрессе. Источники издания утверждают, что Пентагон отказал Киеву в поставке дронов MQ-1C Gray Eagle из соображений того, что их передача "может привести к эскалации конфликта и стать для Москвы сигналом, что США поставляют вооружения, которые могут быть использованы для ударов по позициям на территории России".

Кроме того, отмечают источники издания, представители американской администрации высказывали опасения относительно того, что в ходе боев могут быть "украдены технологии, применяемые" в этой модели БПЛА, речь может идти об установленных на MQ-1C Gray Eagle камерах. Газета при этом подчеркивает, что эти опасения стали не основной причиной отказа США предоставить данный тип вооружений.

В сентябре The Wall Street Journal сообщала, что группа членов Конгресса США обратилась к американскому министру обороны Ллойду Остину с просьбой передать Украине современные беспилотники, в том числе MQ-1C Gray Eagle. Газета отмечала, что Вашингтон скептически относится к передаче Киеву современных БПЛА в связи с опасениями относительно эскалации напряженности с Россией.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции, нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов, и объявил о выделении масштабной экономической помощи.