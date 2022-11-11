Войти
Интерфакс-АВН

Стартовали крупномасштабные военные учения Японии и США "Keen Sword"

394
0
0
Источник изображения: Twitter / U.S. Pacific Fleet, US CENTCOM

Токио. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Силы самообороны Японии и ВС США в четверг начали крупномасштабные совместные военные учения "Keen Sword" на японских юго-западных островах, пишут местные СМИ.

По данным министерства обороны Японии, учения продлятся до 19 ноября, в них примут участие около 26 тыс. военнослужащих японских сухопутных, морских и воздушных сил самообороны, а также около 10 тыс. солдат США, в том числе из Космических сил.

Учения, имитирующие оборону отдаленных островов, будут сосредоточены на острове Токуносима в юго-западной префектуре Кагосима, где будут развернуты японские и американские конвертопланы Osprey.

Как уточняет японское Минобороны, от Японии и США в учениях примут участие около 20 и 10 судов соответственно, а также около 250 и 120 самолетов.

Отмечается, что в учениях будет задействовано четыре военных корабля и два самолета из Австралии, Канады и Великобритании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Канада
США
Япония
Продукция
MV-22 Osprey
Проекты
Военные учения
Похожие новости
09.08.2022
Запад собирается разграбить послевоенную Украину
19.07.2021
Вашингтон продвигает меньшего брата
12.07.2021
Большой всплеск: учения Sea Breeze не вышли на расчетную мощность
04.03.2016
F-35 подвел подголовник
17.06.2013
Пентагон поставил на саудитов
30.01.2013
Война в Арктике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.11 05:12
  • 37606
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.11 05:07
  • 103
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 12.11 01:16
  • 67
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 11.11 23:29
  • 3
Воля для маневра: почему ВС РФ уходят с правобережья Днепра
  • 11.11 21:20
  • 1
Правительство России ввело санкции против 74 иностранных оборонных компаний
  • 11.11 17:11
  • 2
Владимир Путин поручил создать механизм обмена данными между производителями вооружений и военными
  • 11.11 13:37
  • 1
Япония планирует модернизировать ЗРК "Тип-03"
  • 11.11 12:04
  • 0
Любовный треугольник Польши, США и Украины закончится для последней потерей западных земель
  • 11.11 01:48
  • 1
Путин утвердил перечень поручений по обеспечению потребностей армии
  • 11.11 01:46
  • 1
О проблемах мобилизованных заговорили на президентском уровне
  • 10.11 17:57
  • 2323
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.11 15:17
  • 3
Путин готовится испытать ядерную ракету, которая поразит Великобританию за шесть минут
  • 10.11 11:18
  • 7
Путин подписал закон о запрете раскрывать методы работы спецслужб
  • 09.11 20:31
  • 1
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка дроном-камикадзе
  • 09.11 20:31
  • 3
Более 1000 инженеров, айтишников и стартаперов захотели разместиться в «ЧВК Вагнер Центре»