Стартовали крупномасштабные военные учения Японии и США "Keen Sword"

Токио. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Силы самообороны Японии и ВС США в четверг начали крупномасштабные совместные военные учения "Keen Sword" на японских юго-западных островах, пишут местные СМИ.

По данным министерства обороны Японии, учения продлятся до 19 ноября, в них примут участие около 26 тыс. военнослужащих японских сухопутных, морских и воздушных сил самообороны, а также около 10 тыс. солдат США, в том числе из Космических сил.

Учения, имитирующие оборону отдаленных островов, будут сосредоточены на острове Токуносима в юго-западной префектуре Кагосима, где будут развернуты японские и американские конвертопланы Osprey.

Как уточняет японское Минобороны, от Японии и США в учениях примут участие около 20 и 10 судов соответственно, а также около 250 и 120 самолетов.

Отмечается, что в учениях будет задействовано четыре военных корабля и два самолета из Австралии, Канады и Великобритании.