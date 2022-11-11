Войти
Военное обозрение

Президент США: Отвод российских войск из Херсона позволит в зимнее время перегруппировать силы и России, и Украине

445
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Президент США Джо Байден прокомментировал вчерашнее заявление российского генералитета об отводе войск на левый берег Днепра в Херсонской области.

Напомним, что слова с такой инициативой доверили озвучить командующему военной спецоперацией генералу Сергею Суровикину. После его доклада инициативу поддержал министр обороны Сергей Шойгу. Официальное заявление: «...нахождение российских войск на правом берегу Днепра в Херсонской области нецелесообразно... так как возникает серьёзная угроза». Это было охарактеризовано как «непростое решение». В связи с чем вспоминается и то, что слова о возможном принятии «непростых решений по Херсону» генералом Суровикиным были озвучены им в своё первом же интервью после назначения на должность командующего войсками СВО.

Американский президент, комментируя ситуацию, заявил о то, что на этом основании «предстоит выяснить, готова ли Украины к компромиссу с Россией».

Также Байден заявил, что «отвод российских войск в Херсоне позволит в течение зимы перегруппировать силы и России, и Украине».

В украинском командовании и политических кругах продолжают с сомнениями комментировать заявления Сергея Суровикина об отводе войск. Это говорит о том, что для украинской стороны такое решение (несмотря на то, что оно фактически анонсировалось) стало не менее неожиданным, чем для многих россиян.

В администрации США ранее подтвердили информацию о том, что «линия контактов с Россией сохраняется». На днях об этом заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, который также прибывал и в Киев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
22.09.2022
Шойгу сообщил о наращивании боевого состава ВДВ РФ
17.03.2022
Российская армия активно использует ударные беспилотники
17.03.2022
Францию уличили в поставках России военного оборудования вопреки санкциям
07.03.2022
Сергей Шойгу разъяснил генсеку ООН, что именно происходит на Украине
22.12.2021
"Ответ будет жестким". Что Путин обсудил с генералами
19.10.2021
Роль и место новых высокоманевренных соединений в Вооруженных силах Беларуси
16.03.2015
Дискуссии как вызов конфронтации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.11 05:12
  • 37606
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.11 05:07
  • 103
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 12.11 01:16
  • 67
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 11.11 23:29
  • 3
Воля для маневра: почему ВС РФ уходят с правобережья Днепра
  • 11.11 21:20
  • 1
Правительство России ввело санкции против 74 иностранных оборонных компаний
  • 11.11 17:11
  • 2
Владимир Путин поручил создать механизм обмена данными между производителями вооружений и военными
  • 11.11 13:37
  • 1
Япония планирует модернизировать ЗРК "Тип-03"
  • 11.11 12:04
  • 0
Любовный треугольник Польши, США и Украины закончится для последней потерей западных земель
  • 11.11 01:48
  • 1
Путин утвердил перечень поручений по обеспечению потребностей армии
  • 11.11 01:46
  • 1
О проблемах мобилизованных заговорили на президентском уровне
  • 10.11 17:57
  • 2323
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.11 15:17
  • 3
Путин готовится испытать ядерную ракету, которая поразит Великобританию за шесть минут
  • 10.11 11:18
  • 7
Путин подписал закон о запрете раскрывать методы работы спецслужб
  • 09.11 20:31
  • 1
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка дроном-камикадзе
  • 09.11 20:31
  • 3
Более 1000 инженеров, айтишников и стартаперов захотели разместиться в «ЧВК Вагнер Центре»