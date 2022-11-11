Президент США: Отвод российских войск из Херсона позволит в зимнее время перегруппировать силы и России, и Украине

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Президент США Джо Байден прокомментировал вчерашнее заявление российского генералитета об отводе войск на левый берег Днепра в Херсонской области.

Напомним, что слова с такой инициативой доверили озвучить командующему военной спецоперацией генералу Сергею Суровикину. После его доклада инициативу поддержал министр обороны Сергей Шойгу. Официальное заявление: «...нахождение российских войск на правом берегу Днепра в Херсонской области нецелесообразно... так как возникает серьёзная угроза». Это было охарактеризовано как «непростое решение». В связи с чем вспоминается и то, что слова о возможном принятии «непростых решений по Херсону» генералом Суровикиным были озвучены им в своё первом же интервью после назначения на должность командующего войсками СВО.

Американский президент, комментируя ситуацию, заявил о то, что на этом основании «предстоит выяснить, готова ли Украины к компромиссу с Россией».

Также Байден заявил, что «отвод российских войск в Херсоне позволит в течение зимы перегруппировать силы и России, и Украине».

В украинском командовании и политических кругах продолжают с сомнениями комментировать заявления Сергея Суровикина об отводе войск. Это говорит о том, что для украинской стороны такое решение (несмотря на то, что оно фактически анонсировалось) стало не менее неожиданным, чем для многих россиян.

В администрации США ранее подтвердили информацию о том, что «линия контактов с Россией сохраняется». На днях об этом заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, который также прибывал и в Киев.