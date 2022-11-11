Источник сообщил о планах повысить скрытность систем связи ВС РФ

«РИА Новости»: скрытность связи ВС РФ повысят благодаря разведке НАТО

Скрытность российских систем связи повысят за счет изучения разведывательных возможностей НАТО. Об этом сообщило 10 ноября агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что альянс осуществляет поддержку украинских военных различными разведывательными средствами. Их радиотехнические комплексы способны эффективно обнаруживать источники электромагнитного излучения.

«В этой связи в настоящее время проводятся работы по повышению скрытности российских армейских систем связи», — отметил собеседник агентства.

Блок НАТО в рамках спецоперации России по защите населения Донбасса, добавил источник, фактически показал все свои приемы, поэтому учесть их при модернизации и создании новых образцов техники разработчикам будет не сложно.

1 ноября стало известно, что хакер из Донецкой Народной Республики (ДНР) взломал американскую программу управления войсками DELTA («Дельта»), которой активно пользуются Вооруженные силы Украины (ВСУ). В программу вносились все разведывательные данные об украинских войсках и войсках Вооруженных сил России.

До этого, 10 октября, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил «погасить» спутниковую группировку НАТО, которая ведет разведывательную деятельность и координирует ракетные удары украинских войск по территориям России. Эти спутники уничтожают россиян, поэтому РФ имеет полное право их погасить и вывести их строя, уточнил он.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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