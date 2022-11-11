Китайская тяжелая БМП VN20 первоначально имела вооружение аналогичное БМП-3

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

На 13-ом Международном авиационно-космическом салоне Airshow China-2022 впервые представлен образец тяжелой боевой машины пехоты VN-20. Специалисты и гости салона теперь могут более детально познакомиться с особенностями ее конструкции.

Как сообщает "РГ: русское оружие", ранее была уже создана модификация с обитаемой башней, имеющей комплекс вооружения, аналогичный тому, что применен на 24-тонной ZBD-04 ( которая, в свою очередь, является "родственницей" российской БМП-3).

Правда, сам боевой обитаемый модуль с 100-мм и 30-мм пушками имеет усиленную защиту, более совершенные многоканальные прицелы, а также ракетный комплекс нового поколения, способный точно уничтожать тяжелую бронетехнику противника на больших дистанциях.

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

На крыше установлен дистанционно управляемый пулемет. Еще два крупнокалиберных пулемета прикрывают корму. На экспонате в Чжухае их уже нет.

Говорили, что первоначальная версия создавалась, чтобы заинтересовать богатые арабские государства, в первую очередь, ОАЭ. Там в свое время с помощью бельгийцев пытались создавать тяжелую бронемашину для доставки пехоты. Основой выступил итальянский основной боевой танк OF-40, на него также устанавливалась башня от БМП-3.