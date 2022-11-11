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ИноСМИ

Когда союзы пошатнулись

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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Dünya: украинский кризис показал, насколько уязвимы даже самые крепкие международные союзы

Украинский конфликт доказал, что даже самые крепкие союзы крайне уязвимы, пишет Dünya. США не могут согласовать с Европой единую жесткую политику по Китаю. Среди арабов также отсутствует какая-либо солидарность. А отношения Турции и России проходят испытание на прочность в Сирии.

Сегодня мир — это не реальность времен холодной войны, где союзы четко и ясно определены.

Новый мировой порядок, о котором явно сигнализирует украинский конфликт, движется к иной структуре, в которой даже самые крепкие союзнические отношения проверяются на соответствие национальным интересам.

Признаки шатающихся союзов уже проявляются.

Положение Турции, члена НАТО, входящего в западный блок, хорошо известно: в период, когда США и Европейский союз действуют единым фронтом против России и вводят крайне жесткие санкции, в отношениях Анкары и Москвы наблюдается непрерывный прогресс.

Предупреждение союзникам со стороны США о Китае

Однако это не единственная трещина в западном блоке. Относительно Китая также виден явный разлад.

Например, политика США, заключающаяся в том, чтобы занять жесткую позицию в отношении Китая, не принимается Германией, одним из крупнейших союзников США в Европе. Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Пекин вызывает недоумение в Вашингтоне. Настолько, что этот вопрос даже входил в повестку дня госсекретаря США Энтони Блинкена (Anthony Blinken), побывавшего в Германии на встрече G7.

На встрече "большой семерки" Блинкен использовал предельно четкие формулировки и дал сигнал: "Мы должны открыть глаза и выработать общий подход против растущего давления Китая, его политики и действий, расшатывающих рыночную экономику".

Параллельно с этим из посольства США в Германии просочилось еще одно предупреждение союзникам. Вашингтонская администрация предостерегла союзников: "Не передавайте китайцам контроль над компаниями в критически важных отраслях". Конечно, также следует отметить, что предупреждение пришлось на одно время с приобретением 24,9% германского порта Гамбург китайской государственной компанией "Cosco Shipping Holding".

Лига арабских государств: название есть, солидарности нет

Еще один союз, который в эти дни проходит проверку, — это арабский альянс.

Саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) в Алжире показал всему миру, что арабские страны не только не действуют сообща, а даже расходятся по разным полюсам. Да так, что на этой встрече, несмотря на всю настойчивость Египта, не удалось принять совместное заявление, осуждающее Турцию. Однако в проекте документа, опубликованном в газете Asharq Al-Awsat накануне саммита, присутствовали выражения, осуждающие Турцию в контексте Ирака, Ливии и "Братьев-мусульман"*. К тому же упоминалось даже название страны. Очевидно, что на саммите Турцию защищали такие арабские страны, как прежде всего принимавший саммит Алжир, а также Катар.

На встрече ЛАГ не прозвучал даже ожидавшийся мощный сигнал о "палестинском деле", которое является одним из главных оснований создания организации. В итоговой декларации была дана отсылка к резолюции, принятой ЛАГ в 2002 году, в которой говорится, что "Израиль может быть признан только в случае создания Палестиной отдельного государства". В 2002 году Израиль признавали только Иордания и Египет. С тех пор Израиль также признали Объединенные Арабские Эмираты, Марокко, Судан и Бахрейн. Ливан пока еще официально не признал Израиль, но подписал с ним соглашение о "демаркации морской границы". Саудовская Аравия тоже не признала официально, но открыла свое воздушное пространство для израильских самолетов. В то время как арабы один за другим нормализуют отношения с Израилем, палестинского государства до сих пор нет.

В безуспешности саммита ЛАГ немаловажную роль сыграли борьба и конкуренция арабов между собой. Марокко и Алжир сталкиваются из-за Западной Сахары. Спустя 11 лет гражданской войны в Сирии пока так и не сформировалась единая межарабская политика в этом вопросе. Военные интервенции Саудовской Аравии и ОАЭ в Йемене, еще одной арабской стране, продолжаются. Египет не сумел получить ожидаемую поддержку от арабских товарищей в споре с Эфиопией о плотине. Иными словами, фиаско.

При этом единственный критически важный общий сигнал, данный по итогам саммита ЛАГ, должен вызвать беспокойство у западного альянса. Так, арабские страны заявили, что "продолжат сохранять нейтралитет" в российско-украинском конфликте. Разумеется, для возглавляемого США западного альянса, который пытается привлечь арабов на свою сторону, чтобы преодолеть энергетический кризис, это плохие новости.

Российские самолеты бомбят Идлиб, отношения Анкары — Москвы проходят испытание

Тем временем в Идлибе, на севере Сирии, стремительно развивающиеся отношения Анкары и Москвы, за которыми Запад пристально наблюдает, подвергаются испытанию.

На прошлой неделе лагерь Марам в районе Кфар-Джалес на северо-западе Идлиба подвергся бомбардировке российскими самолетами.

Особенность атакованного лагеря заключается в том, что это одно из мест поселений, созданных в рамках проектов Турции по строительству "брикетных домов" на севере Сирии. В этой связи можно сказать, что последняя атака является прямым залпом непосредственно по политике правительства Партии справедливости и развития Турции в направлении возвращения сирийских беженцев на родину.

Очевидно, что ни один союз и никакие отношения на международной арене не являются прочными и надежными. А хаос только нарастает...

* террористическая организация, запрещенная в РФ

Автор: Зейнеп Гюрджанлы (Zeynep Gürcanlı)

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