Asharq Al-Awsat: в мире будет преобладать политика "многосторонней беспристрастности"

Украинский конфликт привел мир к новой версии холодной войны, пишет Asharq Al-Awsat. Больше не будет однополярной системы. На международной арене будет преобладать политика "многосторонней беспристрастности", а США придется смириться с крахом их гегемонии, считает автор статьи.

Нассиф Хитти

Прошло почти девять месяцев с начала военной спецоперации на Украине, явившейся упреждающим ударом, как говорят пророссийские аналитики. В связи с этим хочется поделиться некоторыми наблюдениями по ситуации, сложившейся на международной арене.

Во-первых, НАТО активизировалась из-за новой стратегической угрозы, появившейся впервые с момента окончания холодной войны. Россия вновь разожгла "нервозность" у западных стран после многолетнего затишья. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа, чья политика основывалась на эгоистичной, а не многосторонней дипломатии, а также необходимость перераспределения "издержек" стали причиной ослабления Североатлантического альянса. Сегодня мы стали свидетелями присоединения нейтральной Швеции к НАТО, а также Финляндии, которая во времена холодной войны придерживалась политики нейтралитета. Такая позиция должна была решить потенциальные проблемы, с которыми ей приходилось сталкиваться из-за давления влиятельных государств. Североатлантический альянс, тратящий миллиарды долларов на военную помощь киевскому режиму, не собирается вступать в прямую конфронтацию с Россией на Украине, чтобы избежать вертикальной и горизонтальной эскалации конфликта. Стоит отметить, что сотрудничество НАТО с Украиной началось в 2014 году, когда Крым был присоединен к России. Но остается вопрос: продолжится ли военная помощь Украине, если республиканцы вернутся в Сенат и Палату представителей после промежуточных выборов в США?

Во-вторых, украинский кризис, несомненно, замедлил процесс формирования стратегической независимости Европы. Но это не означает, что европейцы перестали идти к этой важной цели, особенно в свете продолжающегося конфликта между НАТО и европейскими странами. Североатлантический альянс практически полностью поддерживает американскую стратегию, но некоторые страны настаивают на разделении политики НАТО и США, что, в общем и целом, является французской идеей. В Европе все чаще высказываются против затягивания конфликта на Украине и выступают за налаживание диалога с Россией. Первым шагом к стратегической независимости стало проведение первого саммита Европейского политического сообщества в Праге, в котором приняли участие лидеры 44 европейских государств (за исключением России и Белоруссии). Европа стремится расширить свое влияние на международной арене, несмотря на многочисленные препятствия.

В-третьих, происходит возрождение многосторонней дипломатии за счет активизации различных организаций. Помимо НАТО, необходимо упомянуть ОДКБ, включающую Россию и пять государств постсоветского пространства, а также Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD), в который входят США, Япония, Индия и Австралия. Добавьте к этому продуктивное развитие отношений между Россией и Китаем. Хотя пока они не создали какой-либо официальный альянс, поскольку имеют ряд разногласий по многим вопросам. Более того, между Москвой и Пекином существует явное соперничество за влияние на международной арене.

В-четвертых, конфликт на Украине может продолжаться с разной интенсивностью или дойти до перемирия, но без полного урегулирования. Мировое сообщество не признает присоединение украинских регионов к России, поскольку это представляет собой опасный прецедент. Один из сценариев предусматривает возведение своего рода новой Берлинской стены на российско-украинской границе. О мирном урегулировании пока еще рано говорить. Необходимо сначала добиться выполнения ряда условий. Речь идет о гарантиях невступления Украины в НАТО или сохранении нейтралитета (как это сделала Финляндия во время холодной войны); договоренностях, связанных с предоставлением особого статуса украинским регионам, которые недавно вошли в состав России, если они вновь окажутся частью украинского государства; и отсутствии препятствий для вступления Украины в Евросоюз, если она выполнит все упомянутые условия. Все это поможет добиться всеобъемлющего урегулирования, даже если время пока еще не пришло. Урегулирование украинского кризиса является необходимым условием для восстановления стабильности на европейском стратегическом пространстве.

В-пятых, новая холодная война, вызванная крахом американской гегемонии, усилением влияния Китая в мире и возвращением России в евразийское стратегическое пространство, будет отличаться от своей прошлой версии. Не будет никаких стратегических альянсов, биполярной или триполярной систем, как считают некоторые эксперты. Скорее, это будет сложно структурированный многополярный мир. Сближение, столкновение, разногласия и взаимопонимание будут присутствовать в каждом вопросе или проблеме, но не как принципиальная и всеобъемлющая позиция. Лучше всего новую реальность описал министр иностранных дел Индии, заявивший о политике, основанной на "многосторонней беспристрастности". Это усложняет контроль за международными отношениями, поскольку интересы государств пересекаются, сталкиваются и расходятся в зависимости от конкретного вопроса и степени его важности для той или иной страны.