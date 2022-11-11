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Вестник Мордовии

Бывший украинский Т-72АМТ будет участвовать в уничтожении боевиков ВСУ

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Источник изображения: Фото: ВК

Среди боевой техники, восстанавливаемой ремонтными подразделениями российской армии на Запорожском направлении, замечен танк Т-72, отличающийся от привычных отечественных версий. Об этом сообщает "РГ; русское оружие"

Бойцы Южного военного округа реанимировали трофейный Т-72АМТ, выпущенный Киевским бронетанковым заводом.

Всего их было произведено чуть более трех десятков единиц, большая часть уже уничтожена или захвачена воинами-освободителями. Например, один из таких трофеев демонстрируется в подмосковном парке "Патриот".

Внешне эта модификация отличается наличием элементов динамической защиты "Нож" на башне и лобовой детали корпуса. Кроме того, применены резиновые "лопухи" и противопылевой фартук, делающие его похожим на Т-80У с газотурбинным двигателем.

Также "семьдесят вторые" получили новые средства связи иностранного производства, более совершенные приборы ночного видения механика-водителя и командира. Однако на тепловизоре для наводчика-оператора, видимо, решили сэкономить. В его распоряжении - усовершенствованный прицел 1К13-49 "Неман", позволяющий запускать через ствол 125-мм орудия управляемые ракеты "Комбат". Правда, данных о широком применении украинской стороной такого высокоточного оружия не поступало.

На часть танков установили закрытые башенные зенитные пулеметные установки, но у большинства 12,7-мм НСВТ "Утес" остались открытыми, как на этом экземпляре.

Мощность двигателя - 840 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Конечно, такие танки превосходят поступающие из Польши и других восточноевропейских стран Т-72М1, но они существенно уступают российским Т-72Б3М и Т-80БВМ.

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