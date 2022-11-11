Воля для маневра: почему ВС РФ уходят с правобережья Днепра

Высвободившаяся группировка будет использована на других направлениях

В Министерстве обороны 9 ноября заявили о непростом решении провести маневр войск на левый берег Днепра из Херсона и части Херсонской области и занять оборону вдоль реки. С правобережья уже эвакуировались более 115 тыс. жителей. О возможных причинах этого шага «Известиям» рассказали эксперты. На ряде других участков российские войска возобновили наступление. В частности, продолжаются уличные бои за город Артемовск.

На другой берег

Решение об отводе войск с правого берега Днепра было объявлено во время доклада командующего объединенной группировкой российских войск генерала армии Сергея Суровикина министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу. Суровикин рассказал о проблемах со снабжением войск за Днепром из-за постоянных обстрелов мостов и переправ.

— Мы успешно отражаем эти обстрелы. Порядка 80–90% ракет сбиваются российскими средствами ПВО. В то же время до 20% из них всё же достигают своих целей. Инженерные подразделения группировки войск практически ежедневно восстанавливают днепровские переправы, — доложил Сергей Суровикин.

Противник наносит неизбирательные удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи. В таких условиях город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, подчеркнул генерал.

Эвакуация жителей Херсона Источник изображения: Фото: ТАСС/EPA/STR

Из-за обстрелов сооружений Каховской ГЭС со стороны ВФУ и увеличения сброса воды с подконтрольных Киеву гидроэлектростанций на Днепре стала реальностью угроза затопления обширных территорий в Херсонской области с перспективой гибели населения. На фоне реальной угрозы для гражданского населения и возможности полной изоляции российской группировки войск в Херсоне в военном ведомстве приняли решение организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр.

— Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда являются приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли уехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр, — приказал Сергей Шойгу.

Генерал Суровикин ответил, что «маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр».

— Плацдарм на правом берегу, который мы не можем поддерживать, — это огромный риск, — объяснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Украина, накопив резервы, могла бы вскоре устроить там котел и бойню. Высокоточные системы, которые находятся в ее распоряжении, уже уверенно накрывают и мосты, и переправы, ведущие на правобережье Херсонщины. В этом случае мы не можем осуществлять снабжение и поддержку без огромных потерь. Соответственно, командование не видит смысла сражаться за плацдарм на правом берегу.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

Если бы противнику удалось прорваться хотя бы на одном их трех основных направлений под Херсоном и выйти к переправам, это привело бы к огромной трагедии для группировки, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Группировка войск показала там примеры очень стойкой обороны, нанесла огромный ущерб наступающему противнику, — подчеркнул специалист. — Но в условиях недостаточного снабжения их силы постепенно истощались. Сплошного фронта на правом берегу не было, протяженность его там больше 150 км по открытой степи. При нехватке сил даже небольшой успех ВФУ на одном из трех основных участков наступления мог привести к быстрому прорыву к Днепру. А это поставило бы под угрозу окружения и разгрома нашу группировку за ним.

Подготовленных резервов, необходимых для проведения активных действий на николаево-криворожском направлении, которые можно было бы дополнительно перебросить, в распоряжении командования не было. Подготовка подразделений и частей из мобилизованных в любом случае займет еще 2–3 недели, и это при самом примитивном подходе, без боевого слаживания в составе подразделений. Если оставление занятой территории всё равно неизбежно, лучше сделать это без предварительного разгрома своих войск противником. Войска нам еще пригодятся, резюмировал эксперт.

Изменение баланса

Сергей Суровикин привел данные по потерям украинских формирований под Херсоном. По его словам, в ходе отражения украинских атак с августа по октябрь ВСУ потеряли более 9,5 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, более 200 танков, 500 боевых бронированных машин, порядка 600 автомобилей различного назначения и свыше 50 артиллерийских орудий и минометов.

По данным доклада генерала, в целом только за октябрь ВФУ потеряли свыше 12 тыс. военнослужащих, 18 самолетов, 12 вертолетов, более 200 танков, свыше 800 других боевых машин, 21 боевую машину залпового огня, уничтожено порядка 250 наемников. Несмотря на высокие потери живой силы и техники, противник не оставляет попыток наступления, все его атаки своевременно пресекаются.

Боевые возможности объединенной группировки войск возросли за счет мобилизованных граждан и добровольцев. С их помощью нарастили боевой и численный состав воинских частей, действующих на Украине.

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Главная задача, которая будет поставлена выводимой группировке, — оборона левого берега, однако при необходимости эти части и подразделения могут быть задействованы и на других направлениях, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Уверен, что всё это время на левом берегу готовились рубежи обороны, — пояснил он. — Те части, которые обороняли херсонское направление, скорее всего, уйдут на отдых и доукомплектование. Потому что ребята там держали оборону сколько могли, в условиях затрудненного снабжения. В итоге было принято такое решение: сдаем местность, но не сдаем людей. Реально оценили, сколько можем держать оборону. Если бы Херсон располагался на двух берегах реки, то можно было бы что-то делать. Не забываем и про Каховскую ГЭС. Множество факторов, множество минусов. А жертвовать людьми, которые могут попасть в оперативное окружение, командование не собиралось. Подразделения, которые держали там оборону, могут быть задействованы и на других направлениях.

Освобождение Павловки

— На купянском, краснолиманском, южно-донецком направлениях все попытки наступления были остановлены и противники отброшены к исходным рубежам, — рассказал в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В докладе министру обороны Сергей Суровикин сообщил, что на отдельных направлениях российские войска возобновили наступательные действия. В ДНР союзные силы разгромили противника на правом берегу реки Бахмутка, Артемовск блокируется с южного направления, в нем идут уличные бои. Успешно развивается наступление по освобождению Марьинки и Первомайского, на южно-донецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка. В районе Времевского выступа российские подразделения оттеснили противника и заняли господствующие высоты в глубине его обороны.

За сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили два пункта управления ВФУ и иностранных наемников, склад боеприпасов с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, «Ольха», 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 181 район сосредоточения войск, рассказали в Минобороны.

Фото: РИА Новости/Валентин Капустин Источник изображения: iz.ru

Истребительная авиация ВКС России сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Заселье Николаевской области. Войска ПВО сбили пять БПЛА, 25 реактивных снарядов РСЗО HIMARS в районах населенных пунктов Зеленовка, Антоновка, Новокаиры, Новая Каховка Херсонской области, Краснореченское и Стаханов в ЛНР, два реактивных снаряда «Ольха» в районе населенного пункта Корсунка и три противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 332 самолета, 172 вертолета, 2470 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6482 танка и других боевых бронированных машин, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7152 единицы специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Сорвать провокации

В Минобороны России в среду рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность.

Реактивный дивизион гвардии майора Андрея Вишнякова поддерживал подразделения, оборонявшие населенный пункт. Украинские формирования попытались контратаковать. В ходе боев, несмотря на ответные артиллерийские и минометные обстрелы, дивизион Андрея Вишнякова нанес подразделениям ВФУ невосполнимый урон. Это позволило остановить их выход на рубежи атаки и развертывание резервов и заставило отступить на исходные позиции.

Младший сержант Владимир Морозов в составе противотанкового дивизиона выполнял специальные задачи по поддержке мотострелков в обороне. ВФУ попытались прорвать позиции российских войск при поддержке артиллерии и минометов. Младший сержант Морозов отдал приказ экипажу ПТРК занять выгодную огневую позицию, после чего атаковал боевиков.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

— В ходе отражения атаки диверсионно-разведывательной группы экипаж под командованием Владимира Морозова уничтожил один танк и семь националистов. Нанесенный урон заставил противника отступить, — рассказали в Минобороны РФ.

Младший сержант Хетаг Шавлохов проводил разведку маршрута движения бригады, когда обнаружил группу боевиков, оборудующих огневые позиции. Завязался бой, подчиненные младшего сержанта уничтожили два автомобиля и нанесли ВФУ значительный урон.

— Благодаря мужеству и грамотным действиям Шавлохова его отделению удалось сорвать готовящиеся провокации украинских националистов в отношении российских войск, — отметили в военном ведомстве.

Антон Лавров

Роман Крецул

Андрей Федоров