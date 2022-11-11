Российский оборонно-промышленный комплекс участвует в выставке Airshow China 2022 в Чжухае

Как сообщил журнал "Эксперт" в материале Дмитрия Машенских "Россия отправила свое оружие в Поднебесную", российский оборонно-промышленный комплекс представил на проходящей с 8 по 13 ноября 2022 года в Чжухае в Китае международной аэрокосмической и оборонной выставке Airshow China 2022 самые современные образцы вооружений. Наибольший интерес вызвали те системы, которые уже положительно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции на Украине.

Истребитель Су-35С ВКС России во время боевого вылета в ходе специальной военной операции на Украине (с) Министерство обороны Российской Федерации

"Качество, проверенное военным временем" - так можно охарактеризовать российскую экспозицию на международном авиакосмическом салоне Airshow China 2022, проходящем в эти дни в китайском Чжухае. В его рамках "Рособоронэкспорт" представил авиационную и вертолетную технику, авиационные средства поражения, бронетранспортеры и боевые машины десанта, а также современные решения для обучения и подготовки личного состава, испытуемые во время СВО на Украине.

Первым делом не только самолеты

""Рособоронэкспорт" с гордостью представляет Россию и российскую оборонную промышленность в Китае, на одном из крупнейших в мире авиасалонов Airshow China. Сегодня наши страны связывает не только широкомасштабное сотрудничество, но и особо доверительные отношения стратегического партнерства. В этом году мы продемонстрируем в Чжухае лучшие и новейшие разработки российских авиа- и вертолетостроителей, эффективные средства поражения, решения в области противовоздушной и противоракетной обороны. Уверен, что совместная работа с руководством Народно-освободительной армии Китая и китайских компаний на выставке принесет нам новые взаимовыгодные договоренности и позволит наметить перспективные сферы совместного сотрудничества в высокотехнологичных областях", - приводит пресс-служба госкорпорации "Ростех", в которую входит "Рособоронэкспорт", слова генерального директора компании Александра Михеева.

Спектр представленных образцов российской военной авиации включает в себя истребитель пятого поколения Су-57Э, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, истребитель-бомбардировщик Су-34Э, многофункциональный истребитель МиГ-35 в различных вариантах, а также самолет-заправщик Ил-78МК-90А и военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э). Последний является одним из основных средств оперативной доставки подразделений воздушно-десантных войск в зону боевых действий. Также "Рособоронэкспорт" привез в Чжухай многоцелевой десантный бронетранспортер БТР-МДМ и боевую машину десанта БМД-4М.

Образцы вертолетной техники представлены боевым разведывательно-ударным Ка-52, боевым Ми-28НЭ, а также военно-транспортным Ми-171Ш. Как уточнили в "Ростехе", вертолеты типа Ми-17 эффективно решают весь объем возлагаемых на них задач, в том числе по доставке личного состава мотострелковых и воздушно-десантных подразделений.

Среди авиационных средств поражения российская сторона продемонстрировала широкую линейку корректируемых и управляемых авиационных бомб, а также управляемые ракеты различного назначения, способные эффективно поражать наземные, надводные и воздушные цели, в том числе с увеличенной дальностью применения вне зоны действия современных и перспективных средств ПВО.

Российские же системы ПВО представлены в лице ЗРС С-400 "Триумф", ЗРС С-350Е "Витязь" и ЗРК "Тор-Э2", зарекомендовавшим себя как эффективное средство борьбы с современными БЛА и ПЗРК "Верба". Также на выставке показаны различные автоматизированные системы управления для частей и подразделений ПВО.

Контрагентов напоказ не выставляем

Как выяснил "Эксперт", на Airshow China 2022, помимо указанных образцов продукции ВПК, "Рособоронэкспорт" представит учебно-тренировочные средства для летного и инженерно-технического состава российских самолетов и вертолетов, предлагаемых на экспорт. Кроме того, в "Ростехе" уточнили, что не смотря на авиакосмический уклон мероприятия, Россия использовала возможность представить свою продукцию не только "воздушного" назначения.

"Формат выставки предполагает демонстрацию достижений авиационной, вертолетостроительной промышленности, а также продукции для построения противовоздушной обороны, на что и расставлены акценты в экспозиции "Рособоронэкспорта". Тем не менее, "Рособоронэкспорт" готов по запросу партнеров провести презентации образцов техники и вооружения российского производства для других видов вооруженных сил и родов войск, в том числе в режиме видеоконференции. Многие образцы российской продукции имеют уникальные характеристики, подтвержденные в том числе в реальных условиях", - рассказали "Эксперту" в ГК "Ростех".

Там добавили, что российские оружейники готовы сотрудничать с максимальным количеством заинтересованных контрагентов. "Airshow China - международная выставка, и российская делегация готова провести в ее рамках встречи и переговоры с представителями всех дружественных стран, заинтересованных в развитии военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией", - подчеркнули в госкорпорации.

"Безусловно, наибольший интерес вызывают те типы вооружений, которые хорошо зарекомендовали себя в ходе идущей специальной военной операции. При этом есть целый ряд вооружений, по которым Россия является или безусловным лидером или одним из лидеров, - заявил в комментарии "Эксперту" директор Центра анализа стратегий и технологий, издатель журнала "Экспорт вооружений" Руслан Пухов. - Классический пример - системы противовоздушной обороны. РФ наряду с США производит полный спектр систем ПВО, начиная от переносных зенитно-ракетных комплексов и заканчивая такими системами, которые уже имеют некоторые элементы систем противоракетной обороны, то есть работают не только по самолетам, но и по ракетам".

По мнению эксперта, серьезный интерес у заинтересованных сторон могут вызвать также российские ракетные системы. "Тот же "Искандер" себя отлично показал в ходе СВО, да и не он один. У России имеется богатый опыт создания морских подводных систем. Думается, что это вооружение гарантировано вызовет коммерческий интерес у иностранных партнеров", - предположил Руслан Пухов.

Что касается возможных стран-покупателей российского оружия, то эксперт предпочел не оглашать их список целиком. "С введением западных санкций против в том числе и российского ВПК, российская сторона по понятным причинам не выставляет напоказ своих контрагентов. Но совершенно точно, что это будут страны, которые проводят независимую оборонную политику без оглядки на США и Евросоюз. Иран, Турция, Алжир, тот же Китай - вот далеко не полный перечень возможных покупателей нашей продукции", - указал Руслан Пухов.