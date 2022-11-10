Германия подтвердила передачу Украине бронеавтомобилей Dingo и ракет для ЗРК IRIS-T

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Германия подтвердила передачу Украине бронеавтомобилей Dingo и ракет для уже поставленного ЗРК IRIS-T. Обновленный список с указанием всего переданного опубликован на сайте немецкого правительства.

Согласно списку, немцы поставили Киеву 30 броневиков Dingo, партию зенитных ракет для ЗРК IRIS-T. Скорей всего речь идет о модернизированных ракетах IRIS-T производства все той же компании Diehl, созданных на базе ракет "воздух-воздух". Также в последне время на Украину отправилось 5 тяжелых тягачей M1070 Oshkosh, 3 погрузчика, 18 разведывательных беспилотников, 18 антидроновых систем, каких точно не сообщается.

Ранее в Берлине сообщали о планах передать Киеву 50 бронеавтомобилей Dingo, значит в ближайшее время на Украину отправятся еще 30 машин. Данные броневики были приняты в Германии на вооружение в 2003 году. Броня держит пулю калибра 7,62х51 мм и осколки на дальности до 90 метров. Противоминная защита рассчитана на подрыв до 8 кг в тротиловом эквиваленте. Вооружение в зависимости от выполняемых задач, т.е. от пулеметов до гранатометов. Десантный отсек вмещает 8 человек.

Между тем Великобритания заявила о скорой отправке военной помощи на Украину, в которую войдет зимнее обмундирование для ВСУ, спальные мешки и зимние палатки. Согласно сообщению британского правительства, Киев получит 12000 спальных мешков, 150 палаток с подогревом и 25 тысяч комплектов зимнего обмундирования, не считая 7 тысяч зимних комплектов, в которых британцы уже одели украинских военных, принимающих участие в учениях Interflex.

С приближением зимы это оборудование обеспечит Вооруженным Силам Украины способность эффективно действовать в течение следующих нескольких месяцев. Вместе с нашей программой подготовки и летальной помощью это демонстрирует наши обязательства. Мы работаем, чтобы украинский солдат был хорошо обучен, хорошо оснащен и получил наилучшие шансы в войне

- заявил Бен Уоллес.