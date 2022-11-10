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Суровикин заявил о завершении разгрома ВСУ в районе Артемовска

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Вооруженные силы (ВС) РФ завершили разгром украинских войск на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска, идут уличные бои на восточных окраинах города. Об этом 9 ноября доложил министру обороны Сергею Шойгу командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин.


«Идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовска», — сказал он.

По его словам, ВС РФ также развивают наступление по освобождению Марьинки и Первомайского. Кроме того, на южнодонецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка.

Также Сергей Суровикин доложил министру обороны России Сергею Шойгу о маневре войск в Херсонской области. Он уточнил, что у противника есть планы по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС, которые могут привести к опасным последствиям.

Командующий объединенной группировкой войск отметил, что ВСУ только за октябрь потеряли свыше 12 тыс. бойцов.

Как добавил Суровикин, потери противника только на херсонском направлении в 7–8 раз выше потерь российских военных.

В целом обстановка в зоне проведения специальной военной операции стабилизирована, заключил он.


Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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