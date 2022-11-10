Большой гидрографический катер проекта 19920 для Балтийского флота завершил государственные испытания

Источник изображения: topwar.ru

Новейший большой гидрографический катер "Анатолий Князев" проекта 19920, построенный для Балтийского флота на "Окской судоверфи", завершил программу государственных испытаний, проходившую на морских полигонах Балтийского флота. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В настоящее время катер находится на сдаточной базе Балтийского флота в Кронштадте, в скором времени будет подписан приемный акт на катер, он войдет в состав гидрографического района Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

Катер "Анатолий Князев" проекта 19920 был заложен 30 июня 2021 года на Окской судоверфи в Нижегородской области. Катер назван в честь организатора и участника арктических испытаний первого высокоширотного навигационного комплекса во время похода атомной подводной лодки к Северному полюсу в 1963 году Анатолия Князева.

Большие гидрографические катера проекта 19920 «Баклан» разработаны в городе Нижний Новгород на ОАО «Конструкторское бюро "Вымпел" для замены и расширения возможностей устаревших БГК Гидрографической службы в рядах военно-морского флота РФ.

Катера служат для обеспечения боевой и повседневной деятельности кораблей, частей береговых войск, военно-морских баз и полигонов. Суда данного проекта обладают большим спектром возможностей для производства гидрографических исследований морского дна, воды и обслуживания береговых объектов системы навигационно-гидрографического обеспечения деятельности ВМФ.

Водоизмещение - 320 т, длина наибольшая - 36,4 м, ширина габаритная - 7,6 м, высота борта - 3,6 м, осадка с полными запасами - 2,1 м, скорость хода - 11 узлов, дальность плавания - 1 тыс. миль, автономность - 10 сут., экипаж - 11 чел.