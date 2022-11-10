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Naked Science

Китай успешно испытал ракетный двигатель для будущих лунных и марсианских экспедиций

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Испытания жидкостного ракетного двигателя YF-130
Испытания жидкостного ракетного двигателя YF-130.
Источник изображения: CASC

Китай успешно завершил первое огневое испытание полностью собранного нового двухсоплового жидкостного ракетного двигателя YF-130. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), которая разработала YF-130.

Испытания жидкостного ракетного двигателя YF-130 / ©CASC

Испытания завершились в исследовательском институте CASC. При подведении их итогов было объявлено, что двигатель YF-130 с максимальной тягой в 500 тонн в четыре раза превзошел китайские YF-100, которые развивают тягу в 120 тонн и используются в китайских ракетах Long March 5, 6 и 7. В качестве топлива новый китайский двигатель использует жидкие керосин и кислород.

Новый мощный двигатель планируется использовать на первой ступени сверхтяжелой ракеты Long March 9, которая сможет совершать полеты на Луну и Марс.

Алена Кирсанова

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
Луна
Марс
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