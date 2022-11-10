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Техкульт

Вертолет Black Hawk провел спасательную миссию в полностью беспилотном режиме

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Black Hawk

Современные технологии постепенно стирают грань между пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами. Так, в ходе серии испытательных полетов на полигоне армии США Юма, штат Аризона, была проведена демонстрационная миссия вертолета Black Hawk полностью в автономном режиме в рамках программы Project Convergence 2022 (PC22).

Одна из основных целей учений — доказать, что вертолеты вроде Black Hawk можно будет использовать как в пилотируемом, так и в беспилотном варианте, когда боевая обстановка слишком опасна для экипажа, или когда речь идет о выполнении несложных, рутинных миссий. В учениях был задействован вертолет UH-60A Black Hawk, оснащенный технологией MATRIX компании Sikorsky и системой автоматизации работы экипажа ALIAS агентства DARPA. Благодаря им обычный армейский вертолет превратился в автономный летательный аппарат, способный помимо выполнения функций автопилота реагировать на нештатные ситуации без участия человека.

Black Hawk

В ходе одного из демонстрационных полетов на борт вертолета загрузили 400 ящиков весом 228 кг, которые экипаж доставил на место испытаний, а затем покинул вертолет, передав дальнейшее управление системе MATRIX. В полностью автономном режиме машина пролетела около 140 км на скорости 185 км/ч и высоте 60 м. На следующем этапе к UH-60A Black Hawk прицепили 12-метровый трос с внешним грузом 1180 кг. После получасового перелета оператор дал аппарату команду на приземление — вертолет опустил груз на землю, приземлился и ждал, пока на борт погрузят носилки с манекеном, имитирующим раненого. После этого вертолет отправился в медицинский пункт, при этом находящееся на борту устройство контроля состояния здоровья BATDOK в режиме реального времени передавало информацию о состоянии «пострадавшего» ожидающей бригаде медиков.


Александр Агеев

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
UH-60
Компании
DARPA
Sikorsky Aircraft
Проекты
Военные учения
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