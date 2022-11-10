Волновая электростанция Waveswing показала результаты на 20% лучше расчетных

AWS Ocean Energy

Компания из Шотландии AWS Energy объявила об успешном завершении первого этапа тестирования действующего прототипа морской электростанции, которая использует энергию волн. Установка получила название «Waveswing» и в течение полугода проработала на полигоне Европейского центра морской энергетики в Атлантическом океане вблизи Оркнейских островов. При этом усредненные показатели работы системы оказались на 20 % лучше расчетных.

Электростанция Waveswing состоит из двух поплавков, нижний закреплен на якоре, второй может колебаться относительно него в вертикальной плоскости. Это происходит под действием веса набегающих волн, при этом внутри поплавка в специальных поршнях создается давление воздуха, которое затем возвращает верхнюю часть системы в исходное положение. Простой гидравлический двигатель преобразует поступательное движение во вращательное и раскручивает генератор.

AWS Ocean Energy

Высота электростанции составляет 7 м, диаметр 4 м, а вес достигает 50 т для стандартного модуля мощностью 15 кВт. При испытаниях на океаническом полигоне установка генерировала в среднем 10 кВт при умеренном волнении, но могла выдавать до 80 кВт на пиковых нагрузках. Сообщается, что для монтажа такой электростанции достаточно 12 часов, она практически не требует обслуживания, так как забортная вода не воздействует на механизмы внутри. Waveswing может пережить шторм до 10 баллов. Согласно концепции, установки Waveswing можно объединять в многосекционные конструкции мощностью до 0,5 МВт. Энергию волн, в отличие от энергии приливов, можно собирать практически в любом месте Мирового океана, круглые сутки напролет. Даже в штиль – небольшие передвижения огромных масс воды в любой случае являются почти неисчерпаемым источником энергии. Сложность пока составляет только оценка коммерческого потенциала таких электростанций, так как Waveswing все еще является прототипом.

Александр Мартыненко