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Суровикин доложил Шойгу о маневре войск в Херсонской области

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин в среду, 9 ноября, доложил министру обороны России Сергею Шойгу о маневре войск в Херсонской области.


По словам Суровикина, у противника есть планы по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС, которые могут привести к опасным последствиям. Подтверждением этого являются постоянные удары по плотине Каховской ГЭС, а также по ее водосливным затворам.

«В случае если киевский режим пойдет на дальнейшее увеличение попуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку каховской плотины, образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления, приведет к значительным жертвам среди мирного населения. Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра», — заявил он.

Суровикин добавил, что в этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки.

«Всесторонне оценив ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение, в то же время мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу, в ограниченном районе бесперспективно», — заявил командующий.

Кроме того, отметил он, за счет маневра высвободится часть сил и средств, которую можно будет задействовать в том числе для наступления на других направлениях.

Шойгу согласился с выводами Суровикина.

«Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу гражданскому населению. Убедитесь в том, что все желающие из числа гражданского населения смогли выехать. Приступайте к отводу войск», — заявил министр.

Суровикин в ответ сказал, что маневр будет осуществлен в ближайшие сроки.

В целом, по словам командующего, обстановка в зоне СВО стабилизирована.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Херсонская область вошла в состав РФ по итогам сентябрьского референдума. С 20 октября в регионе введено военное положение.


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Россия
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Днепр
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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