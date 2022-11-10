В России запущен первый полигон для испытаний беспилотников

В Тверской области на территории аэродрома Орловка начал свою работу первый в России полигон для испытаний беспилотных авиационных систем. Лётная площадка «Полигон БАС» оснащена инструментами измерений траектории полёта, метеооборудованием и системами планирования и управления экспериментами. Об этом в соцсети ВК рассказала ассоциация «АЭРОНЕКСТ».

Неотъемлемая часть полигона — цифровая платформа, которая позволяет оперативно оценивать соответствие БПЛА нормам лётной годности, а также испытывать ещё разрабатываемые аппараты, системы управления и оборудование. На полигоне также работает «летающая лаборатория» — аппарат, который сопровождает тестируемый беспилотник во время полёта, визуально отслеживает его состояние и фиксирует текущие метеоусловия в точке его нахождения.

Как рассказала руководитель проекта Елена Чернявская, на полигоне уже организованы первые полёты и интерес со стороны разработчиков и владельцев БАС крайне велик. По её словам, поступают также обращения от представителей различных регионов России, которые хотят открыть подобные полигоны у себя при поддержке авторов проекта.

Для разработчиков оборудованы специальные зоны с рабочими местами и помещениями для совещаний и анализа результатов.