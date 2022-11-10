Войти
Авиация России

В России запущен первый полигон для испытаний беспилотников

572
0
+1
Полигон БАС
Полигон БАС.
Источник изображения: Пресс-служба ассоциации "АЭРОНЕКСТ"

В Тверской области на территории аэродрома Орловка начал свою работу первый в России полигон для испытаний беспилотных авиационных систем. Лётная площадка «Полигон БАС» оснащена инструментами измерений траектории полёта, метеооборудованием и системами планирования и управления экспериментами. Об этом в соцсети ВК рассказала ассоциация «АЭРОНЕКСТ».

Неотъемлемая часть полигона — цифровая платформа, которая позволяет оперативно оценивать соответствие БПЛА нормам лётной годности, а также испытывать ещё разрабатываемые аппараты, системы управления и оборудование. На полигоне также работает «летающая лаборатория» — аппарат, который сопровождает тестируемый беспилотник во время полёта, визуально отслеживает его состояние и фиксирует текущие метеоусловия в точке его нахождения.

Как рассказала руководитель проекта Елена Чернявская, на полигоне уже организованы первые полёты и интерес со стороны разработчиков и владельцев БАС крайне велик. По её словам, поступают также обращения от представителей различных регионов России, которые хотят открыть подобные полигоны у себя при поддержке авторов проекта.

Для разработчиков оборудованы специальные зоны с рабочими местами и помещениями для совещаний и анализа результатов.


Права на данный материал принадлежат Авиация России
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
24.06.2021
Duvar (Турция): Турция между Украиной и Россией
08.07.2020
Экипажи российских беспилотников готовятся к госэкзаменам
10.12.2019
"Сложилась уникальная ситуация". Эксперт об усилении ядерной триады РФ
11.04.2019
Более 500 российских военных провели тактические учения в горах Абхазии
25.02.2019
Швеция возмущена: Су-27 перехватил самолет-разведчик
25.05.2010
Проект новой резолюции Совбеза ООН по Ирану не запрещает поставку этой стране Россией зенитно-ракетного комплекса С-300
26.03.2009
UVS-TECH 2009. Беспилотные летательные аппараты, "вооруженные" современными системами, позволяют решать сложнейшие задачи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.11 19:41
  • 37435
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.11 17:57
  • 2323
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.11 15:17
  • 3
Путин готовится испытать ядерную ракету, которая поразит Великобританию за шесть минут
  • 10.11 12:35
  • 61
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 10.11 11:18
  • 7
Путин подписал закон о запрете раскрывать методы работы спецслужб
  • 09.11 20:31
  • 1
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка дроном-камикадзе
  • 09.11 20:31
  • 3
Более 1000 инженеров, айтишников и стартаперов захотели разместиться в «ЧВК Вагнер Центре»
  • 09.11 14:19
  • 0
Залужный готовит «гибридный» переворот для главного актера Украины
  • 09.11 12:27
  • 1
Правительство утвердило перечень юрлиц, попадающих под санкции в сфере ВТС
  • 09.11 09:26
  • 9
Эксперт назвал причины увеличения основного калибра автоматов АК в РФ
  • 09.11 09:22
  • 0
Украинец «купил» троих детей, чтобы сбежать от мобилизации
  • 09.11 04:30
  • 1
Минимальная сумма денежного довольствия у мобилизованного резервиста составит 195 тыс. рублей - Минобороны РФ
  • 09.11 00:39
  • 1
Потери ВСУ в ходе спецоперации растут третью неделю подряд
  • 09.11 00:36
  • 1
Поиск без системы: ВФУ пытаются нащупать слабое место в российской обороне
  • 09.11 00:36
  • 1
Рособоронэкспорт представит лучшие российские разработки для ВВС и ПВО на авиасалоне Airshow China 2022