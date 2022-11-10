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Интерфакс-АВН

Китай представил беспилотник, способный долететь до другого континента и атаковать воздушные цели

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Wing Loong-3
Wing Loong-3.
Источник изображения: YouTube

Гонконг. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Китай показал новый беспилотник Wing Loong-3 с межконтинентальной дальностью полета и способностью атаковать цели в воздухе, сообщает в среду South China Morning Post (SCMP).

Аппарат впервые продемонстрировали на авиасалоне в китайском городе Чжухай (провинция Гуандун). Дальность полета - до 10 тыс. км. При этом, по информации официальных китайских СМИ, он сможет нести 16 ракет и бомб, и в частности, его можно оснащать новейшей ракетой класса "воздух-воздух" PL-10E.

Главный конструктор проекта Чжоу И отметил, что после взлета Wing Loong-3 сможет проводить такие операции как разведка на большой дистанции, удары по целям первостепенной важности и долгое воздушное патрулирование. Он уточнил, что беспилотник может выполнять и гражданские миссии вроде измерения атмосферных показателей и поисково-спасательных работ.

В "Китайской корпорации авиационной промышленности" (Aviation Industry Corporation of China), создавшей этот аппарат, добавили, что работают над запуском массового серийного производства Wing Loong-3.

Также на авиасалоне продемонстрировали другие беспилотники из серии Wing Loong - Wing Loong-1E и Wing Loong-10A, причем Wing Loong-1E конструировали в качестве ответа на американский разведывательно-ударный БЛА MQ-1C Grey Eagle. Ранее, отмечает SCMP, КНР экспортировала беспилотники серии Wing Loong в 11 стран, и они, судя по различным данным, активно применялись в ходе конфликта в Ливии.


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Китай
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