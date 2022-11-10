В Минобороны Израиля назвали причину невозможности передачи средств ПВО-ПРО Украине

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Израиль в очередной раз отказал Украине в поставке средств ПВО-ПРО. При этом глава военного ведомства Бени Ганц обосновал данное решение таким образом, что у Киева теперь не должно остаться никаких иллюзий по поводу его отмены.

Как пишет издание Jerusalem Post, глава Минобороны Израиля объяснил, что на сегодняшний день его страна не обладает такими производственными мощностями, которые бы позволили организовать поставки систем ПВО-ПРО на Украину. В то же время, он пояснил, что даже если Иерусалим изменит свою политику касательно военной помощи Киеву, соответствующих поставок все-равно не будет, так как для этого Израилю придется пожертвовать собственными запасами.

Напомним, что в Минобороны Израиля уже неоднократно озвучивали причины, по которым страна не станет поставлять летальное оружие на Украину. Ранее Бени Ганц пояснил, что Иерусалим оказывает Киеву гуманитарную поддержку и поставляет нелетальное вооружение, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

В то же время, Украина направляла Израилю запрос на поставки комплексов ПВО/ПРО «Праща Давида» и «Хец». Однако власти Израиля наотрез отказались передавать данное оружие, так как опасаются, что оно может попасть «не в те руки».

Впрочем, данное объяснение, видимо, не устроило Киев, и буквально в конце октября украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что украинские власти обратились за помощью в Вашингтон, который якобы должен «посодействовать» в вопросе поставок комплексов.

Теперь же в Израиле, судя по всему, решили найти более понятное для Киева объяснение, почему Украина не получит израильские системы ПВО/ПРО. Как там говорится: «на нет и суда нет».