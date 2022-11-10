Войти
Военное обозрение

В Минобороны Израиля назвали причину невозможности передачи средств ПВО-ПРО Украине

424
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Израиль в очередной раз отказал Украине в поставке средств ПВО-ПРО. При этом глава военного ведомства Бени Ганц обосновал данное решение таким образом, что у Киева теперь не должно остаться никаких иллюзий по поводу его отмены.

Как пишет издание Jerusalem Post, глава Минобороны Израиля объяснил, что на сегодняшний день его страна не обладает такими производственными мощностями, которые бы позволили организовать поставки систем ПВО-ПРО на Украину. В то же время, он пояснил, что даже если Иерусалим изменит свою политику касательно военной помощи Киеву, соответствующих поставок все-равно не будет, так как для этого Израилю придется пожертвовать собственными запасами.

Напомним, что в Минобороны Израиля уже неоднократно озвучивали причины, по которым страна не станет поставлять летальное оружие на Украину. Ранее Бени Ганц пояснил, что Иерусалим оказывает Киеву гуманитарную поддержку и поставляет нелетальное вооружение, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

В то же время, Украина направляла Израилю запрос на поставки комплексов ПВО/ПРО «Праща Давида» и «Хец». Однако власти Израиля наотрез отказались передавать данное оружие, так как опасаются, что оно может попасть «не в те руки».

Впрочем, данное объяснение, видимо, не устроило Киев, и буквально в конце октября украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что украинские власти обратились за помощью в Вашингтон, который якобы должен «посодействовать» в вопросе поставок комплексов.

Теперь же в Израиле, судя по всему, решили найти более понятное для Киева объяснение, почему Украина не получит израильские системы ПВО/ПРО. Как там говорится: «на нет и суда нет».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гана
Израиль
США
Украина
Продукция
Праща Давида
Проекты
ОНД
Похожие новости
26.10.2022
В США заявили, что Израиль вправе сам решать, какую военную помощь предоставлять Киеву
26.10.2022
Зеленский заявил, что Израиль отказывает Украине в поставках оружия с 2014 года
27.05.2022
Израиль отклонил просьбу США одобрить передачу противотанковых ракет "Спайк" Украине
03.05.2022
США убеждают арабский мир присоединиться к давлению на Россию
20.05.2020
Дронологика малой войны
28.11.2011
Тысяча и одна сказка про иранскую бомбу из Вашингтона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.11 19:41
  • 37435
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.11 17:57
  • 2323
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.11 15:17
  • 3
Путин готовится испытать ядерную ракету, которая поразит Великобританию за шесть минут
  • 10.11 12:35
  • 61
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 10.11 11:18
  • 7
Путин подписал закон о запрете раскрывать методы работы спецслужб
  • 09.11 20:31
  • 1
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка дроном-камикадзе
  • 09.11 20:31
  • 3
Более 1000 инженеров, айтишников и стартаперов захотели разместиться в «ЧВК Вагнер Центре»
  • 09.11 14:19
  • 0
Залужный готовит «гибридный» переворот для главного актера Украины
  • 09.11 12:27
  • 1
Правительство утвердило перечень юрлиц, попадающих под санкции в сфере ВТС
  • 09.11 09:26
  • 9
Эксперт назвал причины увеличения основного калибра автоматов АК в РФ
  • 09.11 09:22
  • 0
Украинец «купил» троих детей, чтобы сбежать от мобилизации
  • 09.11 04:30
  • 1
Минимальная сумма денежного довольствия у мобилизованного резервиста составит 195 тыс. рублей - Минобороны РФ
  • 09.11 00:39
  • 1
Потери ВСУ в ходе спецоперации растут третью неделю подряд
  • 09.11 00:36
  • 1
Поиск без системы: ВФУ пытаются нащупать слабое место в российской обороне
  • 09.11 00:36
  • 1
Рособоронэкспорт представит лучшие российские разработки для ВВС и ПВО на авиасалоне Airshow China 2022