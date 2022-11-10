Балтийский флот пополнится новым буксиром

ЦАМТО, 9 ноября. Состав вспомогательных судов Балтийского флота (БФ) пополнится новым рейдовым буксиром РБ-62 проекта 705БМ.

В настоящее время буксир проходит заводские ходовые испытания. Представители завода-изготовителя совместно с экипажем проверяют маневренные и скоростные характеристики буксира, работу всех его агрегатов, систем и механизмов.

После завершения заводских и далее государственных испытаний буксир войдет в состав БФ и начнет выполнение задач в соответствии с предназначением в составе Ленинградкой военно-морской базы.

Справочно:

Рейдовый буксир проекта 705БМ предназначен для буксировки кораблей, судов и подводных лодок водоизмещением до 1000 тонн, для выполнения кантовочных работ, а также для тушения пожаров и участия в поисково-спасательных операциях, сообщает пресс-служба Западного военного округа.